乘夢而來，隨夢而去 瓊瑤的時代意義

瓊瑤翩然離開人世，在她以小說、歌詞、電影和電視劇為世人造夢的精采人生中，不僅是台灣家喻戶曉的作家，更是台灣文學出版界的異數，極少數能受到中國大陸、日本、韓國與越南大眾讀者的喜愛，開創了獨特的「瓊瑤現象」。

瓊瑤崛起在一九六○年代，早期的小說多半以青年男女的愛情遭遇家庭反對，陷入自由熱戀的女孩無法自主決定戀情，面對癡戀濃情的男朋友，以及傳統管束的禮教家庭，左右為難，女主角總是既軟弱纖細，又異常極端堅持以叛逆身姿迎向愛情，或是萬般無奈屈從於父母親，於是發瘋、重病、輕生等等悲劇收場，讓讀者心碎，也令有識之士為之不安。

研究瓊瑤的專家林芳玫就指出：「瓊瑤企圖以情感融化父權制度，但是弔詭的是，她所刻畫的情感越濃烈，其意識形態效果也越強。」或許一語道破了瓊瑤小說何以在儒家文化圈，備受讀者喜愛，因為她以一個個情感故事，擊中太多青年男女在家庭與婚戀上的徬徨，也引發無數衛道人士的攻擊。

瓊瑤大事紀 製表／梅衍儂

在香港影視與流行音樂尚未席捲亞洲前，一九七○年代的瓊瑤掌握了聯合報副刊連載小說、皇冠雜誌、出版社與電影公司，從小說連載、書籍發行、電影拍攝與唱片製作，直如一個龐大文藝愛情文化帝國。或許是她感受到早期作品過於慘酷，或許是大眾文化軟化了她，她筆下的愛情故事依舊有阻撓衝突，但更多的結局是世代和解與妥協，也帶來了更多的讀者。

近年來接觸了許多翻譯家，才更認識瓊瑤不可思議的影響力。韓國學者金惠俊就曾統計，一九五○年到二○○九年，有一百八十種台灣文學作品翻譯成韓文，其中瓊瑤的小說就有七十五種，高達四成。同樣的現象也出現在越南，越南翻譯家阮秋賢也指出，讀者眼裡最著名也是最受歡迎的台灣文學作家正是瓊瑤，勉強可以匹敵的是三毛。邱貴芬老師也曾慨嘆，絕大多數翻譯成日、韓、越語的台灣文學作品，都必須靠文化部門補助，但是只有瓊瑤文藝愛情小說或少數的武俠小說，能靠讀者與市場的力道，暢銷與流傳。

問起班上的大陸交換生，是否讀過瓊瑤小說？或是看過影視作品？學生提到的作品多半是《雪珂》、《梅花三弄》、《還珠格格》等，對於我們曾受到瓊瑤悲劇故事洗禮的這一代人，面對大眾喜劇的笑鬧、宮廷場面的華麗，總是覺得若有所失，可能也很難和年輕一代描述瓊瑤曾代表的反叛力道。

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