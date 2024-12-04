拒絕長照的愛情 瓊瑤曾遭平鑫濤元配質疑同甘不共苦

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
十年前平鑫濤因失智症臥床，平家子女覺得父親並非植物人，依然有活下去的權利，瓊瑤卻希望平鑫濤活得有尊嚴，寫下「雪花飄落之前」倡議尊嚴死。瓊瑤日前突在臉書更新丈夫平鑫濤臥床插鼻胃管照。圖片取自瓊瑤臉書
十年前平鑫濤因失智症臥床，平家子女覺得父親並非植物人，依然有活下去的權利，瓊瑤卻希望平鑫濤活得有尊嚴，寫下「雪花飄落之前」倡議尊嚴死。瓊瑤日前突在臉書更新丈夫平鑫濤臥床插鼻胃管照。圖片取自瓊瑤臉書

瓊瑤筆下的愛情故事千迴百轉，但她自己的愛情故事比小說更傳奇。在保守年代引發「師生戀」爭議的處女作「窗外」，其實是瓊瑤念高中時與老師戀愛的半自傳愛情故事。「窗外」在平鑫濤創辦的皇冠雜誌連載後大獲成功，兩人也因此相識相戀，攜手打造橫跨兩岸、影響整個華人世界的愛情王國。瓊瑤出版的自傳「我的故事」，和平鑫濤前妻林婉珍出版的回憶錄「往事浮光」，同時描述這段台灣出版界的傳奇，只是一個是夢幻愛情版，另一個則是現實人生版。

平鑫濤和瓊瑤，原本是出版社老闆和暢銷作家的關係。瓊瑤在「我的故事」中描述，她寫完處女作「窗外」，寄到各報副刊都以「篇幅有限」退稿。那時皇冠雜誌剛開闢「每月一書」的專欄，一次可以登20萬字小說。她寄「窗外」到皇冠，馬上收到平鑫濤的回信要求刊載。

「窗外」大獲成功之後，為了方便寫作，原本住在高雄的瓊瑤，決定帶著孩子搬來台北。平鑫濤便在平家對面替她租了一間房子，還安排傭人讓她專心寫作。林婉珍則在「故事浮光」回憶，她相信平鑫濤一開始只是單純對作家的「照顧」，兩人卻愈走愈近。某次女兒告知她，聽到爸爸跟瓊瑤聊天。平鑫濤問：「妳喜歡冬天還是夏天？」瓊瑤回答:「冬天的時候，我喜歡夏天；夏天的時候，我喜歡冬天。」這個答案讓林婉珍感到不對勁，「平鑫濤浪漫、我卻是務實的人」，而瓊瑤比平鑫濤更浪漫。

1973年，瓊瑤寫了一部新小說「浪花」，描寫一個女畫家遇到畫廊老闆，在老闆的百般追求下，介入了老闆與老闆娘的婚姻。當時還未離婚的平鑫濤，決定在副刊上連載這部小說。每天早上只要打開報紙，林婉珍都會看到瓊瑤如何描寫女畫家和老闆娘。

瓊瑤在自傳中表示，「浪花」中的女主角，有著她自我的影子。林婉珍則說，在瓊瑤的筆下，擔任小三的女畫家百般美好，至情至性，為了愛情奮不顧身；元配則不解風情，沉悶乏味。小說連載了一段時間後，一位了解內情的朋友憤憤不平地跑來找林婉珍，表示整個故事有刻意影射和醜化她的嫌疑，林婉珍聽了只是淡淡一笑。但她回憶錄中表示自己心裡明白，難過的是平鑫濤支持瓊瑤，全力用連載來拉抬這部小說。林婉珍最終心死簽字離婚，見證瓊瑤小說的威力。

瓊瑤在書中說，「我盡管生活在雲裡霧裡夢裡幻裡，身邊卻有個人(平鑫濤)，把我這些雲呀霧呀夢呀幻呀統統接收，再一件件的把它變成真實。」由林青霞主演的「窗外」電影大紅後，平鑫濤發現文學改編成影視作品的巨大潛力。此後瓊瑤出版的每一本小說，幾乎都先想好如何拍電影，包括電影主角和主題曲。以1974年上映的電影「女朋友」為例，文本是以尚未出道的高凌風的愛情故事為藍本寫的小說，改成電影後由高凌風主唱主題曲「大眼睛」，高凌風因此一炮而紅，更直接以此劇男主角的名字「高凌風」作為藝名。

秦漢、劉雪華主演的電視劇連續劇「幾度夕陽紅」大紅後，瓊瑤作品又轉成「小說和電視劇一條龍」的產出行銷模式。一位曾在皇冠擔任多年編輯的出版人表示，電視劇時代，瓊瑤在皇冠出版的每一部小說，出版前都已先做好「影視化」，新書和電視劇一條龍，讀者和觀眾一把抓。而平鑫濤和瓊瑤一個專注於「夢裡幻裡的」文學創作、一個負責「把它變成真實」，務實和浪漫雙劍合璧，打造華文世界影響力最大的愛情王國。

不過，瓊瑤的「浪漫」在面對伴侶的老病死時，引發不小爭議。十年前平鑫濤因失智症臥床，平家子女覺得父親並非植物人，依然有活下去的權利，瓊瑤卻希望平鑫濤活得有尊嚴，寫下「雪花飄落之前」倡議尊嚴死。雙方決裂，平鑫濤由子女接手長照直到病逝，瓊瑤則帶著自己所有著作的版權離開了平家。

2018年，林婉珍發表回憶錄「往事浮光」。她在書中感慨，在平鑫濤的一生中，自己扮演的角色是「共苦不同甘」；瓊瑤扮演的角色，則是「同甘不共苦」。平鑫濤努力了一輩子，「終究還是沒有找到能夠跟他『同甘共苦』的伴侶。」如今瓊瑤以生命實踐貫徹她倡導的「尊嚴死」理念，也讓讀者重新思索，瓊瑤用她的作品和一生對「愛情」寫下的定義。

瓊瑤

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