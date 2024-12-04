聽新聞
0:00 / 0:00
劉家昌、瓊瑤相繼離世 韓國瑜：愴然與不捨如潮水般湧來
流行音樂教父劉家昌、知名作家瓊瑤相繼離世，兩人都曾經是「鋼鐵韓粉」，瓊瑤更曾擔任立法院長韓國瑜「愛情產業鏈」總顧問。韓國瑜今天晚間在臉書悼念表示，一位是華語世界的傳奇，一位是時代記憶的符號，那份愴然與不捨，卻如潮水般湧來，感謝他們留下的一切。
韓國瑜表示，劉家昌與瓊瑤生於烽火，長於教條，卻以天賦才情劃出自己的軌跡，在文壇與流行樂界譜下永恆的華章；他們從不困於自囿，從不屈從流俗，用看似不食人間煙火的唯美筆觸，細膩地描繪出幾代人的成長記憶與浪漫情懷。
韓國瑜說，今日驚聞兩位大家「翩然而去」，心中理當祝福與默禱，但那份愴然與不捨，卻如潮水般湧來；感謝他們留下的一切，那些字裡行間的深情與旋律中的餘韻，將永遠為世人所珍藏，願他們已踏上那片閃耀星河，翩翩起舞，自在瀟灑，於天際間，繼續轟轟烈烈地書寫、深情地歌唱，成為另一段不朽的傳奇。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言