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劉家昌、瓊瑤相繼離世 韓國瑜：愴然與不捨如潮水般湧來

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
高雄市長韓國瑜曾與作家瓊瑤（左）一同出席高雄首創的瓊瑤宴。本報資料照片
高雄市長韓國瑜曾與作家瓊瑤（左）一同出席高雄首創的瓊瑤宴。本報資料照片

流行音樂教父劉家昌、知名作家瓊瑤相繼離世，兩人都曾經是「鋼鐵韓粉」，瓊瑤更曾擔任立法院長韓國瑜愛情產業鏈」總顧問。韓國瑜今天晚間在臉書悼念表示，一位是華語世界的傳奇，一位是時代記憶的符號，那份愴然與不捨，卻如潮水般湧來，感謝他們留下的一切。

韓國瑜表示，劉家昌與瓊瑤生於烽火，長於教條，卻以天賦才情劃出自己的軌跡，在文壇與流行樂界譜下永恆的華章；他們從不困於自囿，從不屈從流俗，用看似不食人間煙火的唯美筆觸，細膩地描繪出幾代人的成長記憶與浪漫情懷。

韓國瑜說，今日驚聞兩位大家「翩然而去」，心中理當祝福與默禱，但那份愴然與不捨，卻如潮水般湧來；感謝他們留下的一切，那些字裡行間的深情與旋律中的餘韻，將永遠為世人所珍藏，願他們已踏上那片閃耀星河，翩翩起舞，自在瀟灑，於天際間，繼續轟轟烈烈地書寫、深情地歌唱，成為另一段不朽的傳奇。

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音樂人劉家昌（左）曾寫歌支持韓國瑜（右），在台上合唱中華民國頌與新發表的競選歌曲「惦高雄這個好所在」。本報資料照片
音樂人劉家昌（左）曾寫歌支持韓國瑜（右），在台上合唱中華民國頌與新發表的競選歌曲「惦高雄這個好所在」。本報資料照片

劉家昌 愛情 瓊瑤 韓國瑜 韓粉 音樂

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