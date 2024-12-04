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瓊瑤永遠保持少女心 小說、影視作品影響力現象級

中央社／ 台北4日電

作家瓊瑤生前留下作品無數，「瓊瑤小說」魅力無法擋，作家袁瓊瓊表示，瓊瑤永遠保持少女心，這是她作品永遠保持迷人的地方，影響力絕對是現象級；作家瞿欣怡表示自己在小6那年看完大部分的「瓊瑤」，感覺像完成長大儀式。

袁瓊瓊接受中央社記者電話訪問表示，瓊瑤的小說厲害之處，就是明明寫的是言情小說，但只要看了就一定會被吸引，而且一直看下去，她的影像化作品也是，「這是瓊瑤迷人之處，很多寫言情小說的人做不到」。袁瓊瓊說，即使瓊瑤小說常被視為通俗作品，但所造成的影響絕對是現象級的。

袁瓊瓊表示，瓊瑤儘管年事已高，卻依然維持著少女心，感覺從30歲以後就沒變過，不管作品還是真實世界人生皆如此，「瓊瑤一直都沒長大，像個被寵愛的公主，在情感上十分執著，在外人看來也許不可思議，但也許正因為保持這樣的心態，作品才會如此迷人」。

作家瞿欣怡也在臉書發文表示，她在小學6年級那年，在租書店看完所有能租到的瓊瑤小說，但看了什麼都忘了，只記得當時像追劇一樣，連上課都在偷看。看完，就像是完成童年作業，覺得自己長大了。瞿欣怡說，瓊瑤用很豁達的方式離開，跟小說裡的不食人間煙火不一樣，讓她第一次真正了解瓊瑤。

文史工作者江昺崙在臉書表示，雖然現代人將瓊瑤視為「刻板印象愛情觀」的祖師奶奶，但瓊瑤的文字在1960年代初期是有力量的。那時台灣社會還是有很多媒妁之言的婚姻，瓊瑤的戀愛觀雖然不切實際，卻提供了年輕人一個出口、一個追求獨立自主的內在動機。

江昺崙說，在當時戀愛、做夢都沒有充分的自由，瓊瑤小說則是讓年輕人可以在內心奔跑、吶喊與咆哮，「我們緬懷60年代那位早熟的年輕小說家，她把人生浪漫化、平板化，並透過商業機制，讓台灣少女、少年都有了做夢的勇氣」。

歷史學者胡川安在臉書表示，「劉家昌過世、瓊瑤輕生，兩個人的創作都很有影響力，都形塑了我們過往對於家國和情感的想像，那些想像虛幻但不真實，存在腦袋裡卻沒有現實，感覺美好卻不存在，卻也象徵著我們的過去，一個需要告別的年代」。

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瓊瑤

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