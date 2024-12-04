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瓊瑤作品獨領風騷 李遠：把台灣文學影響力推向世界

中央社／ 台北4日電

作家瓊瑤過世，享壽86歲，文化部長李遠表示，瓊瑤作品曾在台灣影視音及出版產業上獨領風騷，深具影響力，也撫慰了各個世代的人心，對其辭世表達深沉的哀悼。

李遠特別提到，他在擔任台視節目部經理期間，推出第1檔部8點檔戲劇時，便與在友台播映的瓊瑤「情深深雨濛濛」正面交鋒，親身感受到瓊瑤作品對觀眾的巨大吸引力。

李遠表示，瓊瑤以豐沛的創作能量和持續不懈的熱情，塑造華文愛情小說的典範，並打破文學與影視媒體的界限，將台灣文學的影響力推向全世界。

根據文化部發布新聞稿，瓊瑤1949年隨家人遷至台灣，畢業於省立台北第二女中（今中山女高），自9歲發表第一篇小說「可憐的小青」，1963年，以「窗外」一舉成名，奠定其華文愛情小說經典作家的地位，「窗外」於1966年及1973年分別改編為電影，是台灣文學改編影視的先鋒之一。

瓊瑤創作生涯橫跨半個世紀，出版60餘部小說，並參與多部電影及電視劇的劇本創作。她的代表作包括「彩雲飛」、「我是一片雲」、「幾度夕陽紅」、「庭院深深」、「在水一方」等，均被改編為膾炙人口的影視作品。此外，她製作的電視劇如「還珠格格」、「情深深雨濛濛」等，更成為跨世代的經典。

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