生前作品捧紅多位女星 范冰冰哀悼瓊瑤：謝謝曾點亮我 願天堂喜樂常在

國家知名作家瓊瑤4日下午傳出在新北市淡水區住家輕生，享壽86歲。消息一出，大陸各大媒體紛紛以快訊報導相關消息。同時，「瓊瑤遺書」、「瓊瑤在家自殺」等相關話題都衝上微博熱搜榜前五名。瓊瑤生前在大陸各界的影響力，包含出版合作方，以及透過戲劇作品捧紅眾多女星，如趙薇、劉雪華、范冰冰、林青霞、林心如、甄珍等兩岸影星。

瓊瑤本名陳喆，生於四川成都，1949年隨政府遷台，是兩岸知名言情小說作家、編劇、影視製作人、華語歌曲作詞人。瓊瑤生前大力推動兩岸影劇合作合拍多部影視作品，在兩岸民眾心中有著不可取代的位置，並且在大陸文藝界具有極高影響力。

瓊瑤9歲就開始執筆創作，從公開資料來看，《瓊瑤經典全集》共著作65本，並於1980年代末期開始，積極推動兩岸的影視合作，其中《六個夢》系列（婉君、啞妻與三朵花）、《還珠格格》三部曲等影視作品都邀請大陸演員參與演出。

瓊瑤的離世消息也震撼著大陸影劇圈，其中，神隱多年的大陸女明星趙薇在微博發文悼念瓊瑤寫道，「滾滾長江東逝水，浪花淘盡英雄。是非成敗轉頭空。青山依舊在，幾度夕陽紅。」而范冰冰則發文指，「熱烈地燃燒過，翩然地飛去，謝謝您曾經點亮我，願您在天堂喜樂常在。」

而大陸女星黃奕亦在微博寫道，「看到消息感覺天塌了。很難過，瓊瑤阿姨對我人生的影響很大。」她稱，長大後剛入行去試鏡《情深深雨濛濛》裡的陸依萍，被瓊瑤嫌棄哭戲哭得太醜，結果第三部還珠格格籌備時，哪怕當時有很多人爭取小燕子一角，但瓊瑤仍選中了她。

黃奕說，不論是拍戲時還是感情不順時，瓊瑤都有聯絡她並給予安慰，「無法接受最親愛的瓊瑤阿姨永遠的離開了我們，很感恩能有緣出演阿姨筆下的角色，也永遠記得阿姨曾經給過我的支持和鼓勵」。她接著說，有幸這一生和您在紅塵裡作伴，活得轟轟烈烈，瀟灑灑灑。「此刻您翩然而去，我會永恆懷念。」

另，「普版書籍研究室」微信公眾號則形容，瓊瑤「一個通俗的作家，其厲害之處，不只是文字了得，還在於其作品能影視化。優秀的文字加生動的影視雙足驅動，傳播時威力十足，讓民眾普遍感覺到精彩紛呈、興趣盎然」，這就是瓊瑤作品的厲害之處。

值得注意的是，瓊瑤今年年中才在大陸出版新書《梅花英雄夢》。成都商報報導指，這本書由大陸作家出版社出版。「這部長達八十萬字、經過七年才完成的小說」，報導並稱，「出版社透露，這是瓊瑤最後一部長篇小說。」

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980