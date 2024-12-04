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「瓊瑤IP宇宙」橫跨影視圈！還珠格格紅遍兩岸三地 越南竟曾偷偷翻拍

中央社／ 台北4日電
1999年瓊瑤(中)與電視劇「還珠格格Ⅱ」演員張鐵林（左起）、趙薇、林心如與范冰冰參觀中視新聞部。圖/本報系資料照片
1999年瓊瑤(中)與電視劇「還珠格格Ⅱ」演員張鐵林（左起）、趙薇、林心如與范冰冰參觀中視新聞部。圖/本報系資料照片

被視為「愛情教母」的作家瓊瑤不只叱吒文壇，甚至在影視圈自成「瓊瑤IP宇宙」，代表作之一的「還珠格格」不僅紅遍兩岸三地，包括越南更在未取得授權情況下偷偷翻拍

瓊瑤4日逝世，享壽86歲。她一生創作逾60部經典小說，幾乎都被翻拍成電影電視劇紅遍亞洲，堪稱收視率保證。

她的作品首次在影視圈問世是1965年，由導演李行拍攝，改編小說「追尋」的電影「婉君表妹」，根據國家影視聽中心資料，在1965至1983年間，由中央電影公司（中影）領頭改編翻拍的瓊瑤小說，在19年間就發行了「啞女情深」、「我是一片雲」、「庭院深深」、「窗外」、「彩雲飛」等50部，影響力橫掃全台灣及東南亞各國，奠定「文藝愛情」這類以愛情為主題的電影類型。

不只「窗外」成為金馬影后林青霞的出道作；電影品質亦被獎項肯定，「庭院深深」與「女朋友」就曾分別在第9屆、第12屆獲得金馬獎優等劇情片。

到了80年代後，瓊瑤轉戰電視圈，一系列「瓊瑤電視劇」更讓「瓊瑤IP」無遠弗屆擴散，從「庭院深深」、「幾度夕陽紅」、「在水一方」等部部叫好又叫座，紅遍兩岸三地。

1989年瓊瑤電視劇「六個夢」系列首開台灣與中國合拍劇風氣，到了1998年開始的「還珠格格」三部曲更是在中國大爆紅，創下平均收視率超過5成的瘋狂紀錄，讓瓊瑤獲得「連續劇女王」、「華文IP教母」封號。

更誇張的是，甚至連越南都曾未經瓊瑤同意，私下翻拍「還珠格格」。相關電視劇拍攝場景成為熱門觀光景點，主題曲如「當」、「雨蝶」同樣成為經典，傳唱至今。

瓊瑤許多收視率極高的電視劇舊作，也曾把情節去蕪存菁後，搭配先進技術再拍成新版，例如1986年的「煙雨濛濛」2000年再推出新版「情深深雨濛濛」；「一簾幽夢」（1996年）也有2007年版的「又見一簾幽夢」，最廣為人知的「還珠格格」也有1998年、2011年兩版等，成為跨世代的共同話題與回憶。

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