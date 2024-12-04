瓊瑤留書勸勉大家愛惜生命 心理師這麼看高齡者的心理需求

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聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
知名作家瓊瑤今天在淡水住處往生，她的秘書稍早在瓊瑤的臉書粉專貼出遺書全文。記者王聰賢/攝影
知名作家瓊瑤今天在淡水住處往生，她的秘書稍早在瓊瑤的臉書粉專貼出遺書全文。記者王聰賢/攝影

知名作家瓊瑤今天在新北淡水住家輕生離世，享壽86歲；擔任嘉縣市及雲林警局、國道警局心理諮詢委員的臨床心理師林姿吟說，身教重於言教，這牽涉到老人自殺議題，社會對老人心理及靈性需求照顧不足。

林姿吟說，醫療及環境衛生進步，讓人愈活愈久，以至於上一代的人完全沒有準備好如何面對高齡生活。面對老化、健康衰退以及慢性疾病，若沒有事先認識及做好心理準備，就像沒有打預防針的身體，一遇到就會無力因應防疫。特別是在乎他人觀感，或曾經得意於鎂光燈下的公眾人物，在面對健康逝去時與當年呈現舞台的反差樣貌，更是令自己難以接受的。

若周圍的同伴一一離去，內心更是孤單痛苦。瓊瑤意識到自己的作法並不可取，所以遺書中仍勸勉大家要愛惜生命。只是同是曾在鎂光燈下的好友又因病過世受到媒體關注，相信她更是痛苦難捱，感到強烈孤單落寞。

林姿吟說，「瓊瑤的離去，提醒我們對高齡者的心理與靈性的關懷是很重要的，而因瓊瑤身為公眾人物，媒體在報導相關資訊時，更需要留意謹慎，避免斷章取義，讓閱聽人美化了她的作法，進而仿效。」

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

心理師 瓊瑤

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