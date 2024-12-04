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「她的人生就是戲」文化界人士悼念瓊瑤：她教我們如何愛與掌握死

聯合報／ 何定照／台北即時報導
1999年瓊瑤（中）、平鑫濤（左）、林心如（右）與電視劇「還珠格格Ⅱ」演員參觀中視新聞部。圖/本報系資料照片
1999年瓊瑤（中）、平鑫濤（左）、林心如（右）與電視劇「還珠格格Ⅱ」演員參觀中視新聞部。圖/本報系資料照片

瓊瑤辭世，文化界人士紛紛哀悼，指她「教會我們如何愛，又如何掌握死」。性別學者高穎超在臉書發文表示，自己是務實的金牛座，從小不愛瓊瑤。但他認為，暢銷女作家用故事教會了我們如何愛，也教會我們如何掌握死，讓他相當佩服。

浮光及春秋書店店長JC也在臉書發文指出，劉家昌的歌她幾乎都會唱，瓊瑤的小說她也幾乎都看過，認為這兩人幾乎構築了70、80年代十足文藝腔的、風花雪月傷春悲秋的台灣流行文化。

她說，學生時期讀《窗外》，彷如聖經般膜拜。之於蒼白苦悶的女學生，《窗外》儼然臆想愛情的移情良藥（或毒藥）。事實上，瓊瑤甚至訓練她一目十行的速讀能力，因為言情小說這文類，快快讀完才能趕緊換下一本。至於如她這般著魔的嗜讀者，想從中追求什麼，當然是現實裡永遠不會現身的、瘋狂熾熱的「愛情」。

出版人林彥傑則指出，瓊瑤從把自己的故事改寫成《窗外》開始，到人生最後，把最後一天都寫成千字文、拍成影片（影片還有後製），真的是人間奇事。

他說，瓊瑤不是人生如戲、戲如人生，她人生就是戲。

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瓊瑤

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