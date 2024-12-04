瓊瑤驟逝各界震驚…生前力推兩岸影視合作 今年剛在北京辦完文學回顧展

作家瓊瑤4日下午驚傳輕生離世，海內外各界第一時間都震驚不已。對兩岸影劇合作跟發展來說，瓊瑤是重要的推動人物，曾積極著力於兩岸電視劇合作拍攝，也曾經為了自己的著作版權，與大陸知名製片人于正對簿公堂，並將勝訴後所得款項，捐贈給大陸的公益基金，加強青少年誠信教育。

瓊瑤1938年生於四川成都，抗戰期間顛沛流離，戰事勝利後到上海，1949年隨政府遷台，1963年完成首部長篇小說「窗外」，其後推出諸多重要作品，直到1988年才首度回到大陸。

1988年瓊瑤第一次回大陸探親時，遊歷北京、湖北、四川、雲南等地。1989年5月，瓊瑤回湖南衡陽祭祖，期間與湖南電視台建立合作關係，籌畫第二年開始合作拍攝電視劇「六個夢」系列。

由於瓊瑤當時早已步入影視製作領域，所以1980年代末期開始，積極推動兩岸影視合作，由於行政院新聞局當時解禁電視到大陸拍攝，她的小說改編的多部影視劇都到大陸取景，包含「婉君」、「啞妻」與「三朵花」，並曾邀請大陸演員出演，當時有一個專有名詞，叫「兩岸合拍劇」，影響最大的則堪稱是「情深深雨濛濛」、「還珠格格」。

儘管積極推動兩岸影視合作，但瓊瑤也沒有在著作權上讓步。2014年大陸製片人于正在湖南衛視推出的「宮鎖連城」受到矚目，不料瓊瑤寫了一封公開信給大陸廣電總局，控訴于正抄襲她的早年作品「梅花烙」，雙方隨後進入訴訟，瓊瑤委由律師起訴于正跟湖南衛視

2015年北京市高級人民法院判決「宮鎖連城」抄襲「梅花烙」，要求停止傳播該劇，並要求于正向瓊瑤道歉，五家被告共計賠償人民幣500萬元。

此一事件入選北京高院2015年度智慧財產權十大案例，是大陸社會重視著作權的一個重要訴訟。瓊瑤則把訴訟所得賠償，於2016年捐贈設立「上海市教育發展基金會瓊瑤文化基金」，用於加強青少年誠信教育，鼓勵原創，促進兩岸大學生之間的藝術交流。

值得一提的是，近年大陸也舉辦過不少瓊瑤的展覽，尤其今年是北京9月底至11月初的「滄海桑田心如故—瓊瑤文學回顧展」，主辦方中國現代文學館強調，展覽得到瓊瑤本人大力支持，並由本人主筆展覽序言。

據主辦方4日公布的消息，影像中的瓊瑤站在一盆粉色的蝴蝶蘭邊，精神飽滿，神采奕然，不見滄桑歲月帶給人的疲憊與倦怠。她說，「書一直是我的靈魂伴侶，我的精神食糧。文學永遠是心靈裡的燈塔，是我們文化的燈塔......每一個族群都有自己的文化背景，就像我們中華民族，這個文化是非常的源遠流長，我們不能忘掉它，要追隨它，讓它推動這個社會更加進步，更加繁榮」。

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