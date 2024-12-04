瓊瑤驚傳離世！告別再倡尊嚴死 引起網友熱議「安樂死」

知名作家瓊瑤，今（4）日下午1時22分傳出在新北市淡水區住家去世，消防救護人員獲報到場，發現她已無呼吸心跳，明顯死亡未送醫，依規定報請司法相驗，享壽86歲。她曾被譽為台灣言情小說教母，言情小說大多被改編成電影或電視劇，死亡消息一出震撼文壇與眾人。

一名網友在Dcard發文致哀，其貼文底下有人附上瓊瑤生前的最後一則作品，同時也是她的遺書。

《當雪花飄落》 當雪花開始紛紛飄落 我心裡輕輕的唱著歌 終於等到了這一天 生命裡的雪季沒錯過 這趟旅程走來辛苦顛簸 且喜也有各種精彩唱和 經過了山路的崎嶇不平 挨過了水路的駭浪風波 留下了…留下了… 我那些字字句句的著作 是我今生為愛燃燒的熱火 誰在雪地插了鮮花一朵 陽光映著玫瑰如此鮮活 正像我心中的雪與火 無論是好是壞是對是錯 那個我…那個我… 始終追尋著日出與日落 相信人間有愛 初心如昨 這是我最後的選擇 時間已到 生命不會更好 不拖累所愛 也超越病魔 我心翩然自如奔放快樂 當此刻…當此刻… 有如雪花與火花同時綻放 我將飛向可以起舞的星河 瓊瑤 寫於淡水雙映樓 2024、11

瓊瑤的離去再次將安樂死話題推上檯面，她在臉書安慰讀者「不要哭，不要傷心，不要為我難過。我已經『翩然』的去了」，也溫柔提醒，如今她的「死亡」是在自己生命的終站實行的，而尚且年輕的讀者們，希望大家千萬不要輕易放棄生命，她說「一時的挫折打擊，可能是美好生命中的『磨練』，希望你們經得起磨練，像我一樣，活到八十六、七歲，體力不支時，再來選擇如何面對死亡」，同時她也期望「但願那時，人類已經找到很人道的方式，來幫助『老人』們，快樂的『歸去』」。

目前台灣社會關於安樂死的議題仍沒有共識，安樂死的執行要考量醫學倫理、宗教觀、哲學。生命到了盡頭常要面臨衰老、疾病的苦痛，衛福部醫事司副司長劉玉菁表示雖然希望幫忙民眾減輕痛苦，但仍以安寧緩和醫療跟病人自主權利法為主，希望讓民眾生命最後一哩路可以善終沒有遺憾。衛福部統計，目前簽署安寧緩和意願人數累計102萬3860，今年有8萬319人；預立醫療決定則累計9萬1819人，今年有2萬3654人。

網友致哀貼文下其他人紛紛回覆，留下稱讚與祝福「雖然說是輕生，但我反而覺得她比任何人都更重視、尊重她自己生命的價值」、「如果老年的最後只剩人體的空殼，只有病痛還需要麻煩別人照顧，我也希望能自我了斷」、「一路翩然好走」、「不能選擇要不要出生，但該給我們選擇自己結束生命的權利吧」、「她只是不想拖累愛她的人，她覺得她時候到了，希望她走的快樂，沒有病痛了，她這一生帶給了我們非常多的回億…好難過」。

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