瓊瑤小說陪伴書迷歲月！張忠謀曝曾面對事業與婚姻雙輸 引用她詩句闡述心情

名作家瓊瑤今在家自殺身亡，引發各界震驚。她的小說陪伴很多人的歲月時光，就連台積電創辦人張忠謀在最新出版的「張忠謀自傳」下冊，也曾引用瓊瑤小說的詩句，為其人生曾面對事業與婚姻雙輸時刻 ，自述落寞心情。

張忠謀自傳下冊的第一篇「德儀篇」，占全書三分之一篇幅，敘述他從27歲至52歲黃金年齡的崛起及衰退。德儀時期也是他最為熱情澎湃的年代，讓他「獨上高樓，望盡天涯路」，也激發他要登上德儀顛峰的雄心，但多滯留了5、6年，還是絕望離去，並感嘆連婚姻都賠上了。

他在下冊第12章〈天下無不散之筵席〉章節中，披露他與前妻在1981年離婚。當年，兩人都是50歲年紀。「就在我還在德儀做最後的吶喊時，我和前妻決定分居及辦理離婚手續」。

張忠謀與前妻在20歲大學時期相戀，那時他就讀麻省理工學院，前妻克莉斯汀·陳則就讀波士頓大學，兩人在22歲結婚，但在張忠謀攻讀史丹佛讀博士時，兩人持續10幾年的愛漸漸消散，到後來幾乎形同陌路。

張忠謀自傳提到「我們都沒有外遇，但30年時光，人總會變的」，他透露曾和前妻討論分居和離婚，但考量女兒還小，並沒有實際行動，直到倆人步入50歲，女兒已去波士頓讀大學，將畢業自立，才和前妻離婚。在1981年底，他滿50歲時，獨自搬入新家。

「我們分手的時間也已到了」。

張忠謀新家是70幾坪的寬敞公寓，有客廳、飯廳、兩個臥室，再加上一個很大的起居室兼書房，他還找了室內設計師布置，買了舒服的現代式家具，也裝了不錯的音響。

過去甚少追求物質享受的他，還特別引用瓊瑤的「庭院深深」小說中的一首小詩，描述無奈的悲哀心境。「華麗的周圍，不能補償內心的寂寞；孤獨的夜晚裡，縈繞在我心的是30年的戀愛和婚姻」。文句自述當時落寂心情。

那首詩句是：

記得那日花底相遇，我問你心中有何希冀，你向我輕輕私語：「要你！要你！要你！」 記得那夜月色旖旎，你問我心中有何秘密？ 我向你悄悄私語：『愛你！愛你！愛你！』 但是今夕何夕？你我為何不交一語？ 我不知你有何希冀，你也不問我心底秘密， 只有杜鵑鳥在林中唏噓： 「不如離去！不如離去！」

張忠謀寫道，他聽著最愛的淒美歌劇樂曲，靜坐沙發上，「聽到疲倦了，掙扎走回臥房，昏然入睡」。自傳中忠實呈現當時面臨事業和婚姻都失意，1983年他毅然離開一度要挑戰人生顛峰的德儀，但也開啟他日後更輝煌的成就。