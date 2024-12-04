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劉家昌、瓊瑤相繼過世 時代逝去但美好回憶永存

中央社／ 台北4日電
知名作家瓊瑤今下午1時22分傳出在淡水區住家輕生。聯合報資料照，記者王聰賢／攝影
知名作家瓊瑤今下午1時22分傳出在淡水區住家輕生。聯合報資料照，記者王聰賢／攝影

音樂人劉家昌2日癌逝，而作家瓊瑤今天在淡水家中輕生，兩人生前其實多有合作，像是劉家昌過去就以瓊瑤的電影主題曲「月滿西樓」打響知名度，因而獲得「鬼才」美譽。

劉家昌2日因癌症病逝，而瓊瑤則在今天被發現於新北淡水家中辭世。劉家昌在電影和音樂圈曾有不少膾炙人口歌曲，瓊瑤則是透過文字和改編的影視作品成就了無數人的回憶。而兩人也共同在歌曲中創作，劉家昌寫曲、瓊瑤寫詞，為觀眾留下深刻的回憶。

劉家昌曾多次和瓊瑤合力創作歌曲，包含歸亞蕾演唱的「庭院深深」，還有由蕭孋珠演唱的電影「一簾幽夢」同名歌曲，以及甄妮演唱電影「秋歌」中的「秋歌」、「秋天在我們手裡」。

其中「一簾幽夢」的歌詞「我有一簾幽夢/不知與誰能共/多少秘密在其中/欲訴無人能懂/窗外更深露重/今夜落花成塚/春來春去俱無蹤/徒留一簾幽夢」；或是「庭院深深」最後的「不如歸去/不如歸去/啊啊啊啊/不如歸去」，都留給觀眾更多餘韻。

劉家昌和瓊瑤透過音樂、文字和影視作品創造了一個時代，他們的離去，象徵一個時代的結束，但留下的美好回憶將長存。

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劉家昌 瓊瑤

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