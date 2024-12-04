兩岸網友皆震驚！瓊瑤逝世話題登頂微博熱搜 陸網：感覺她沒有遺憾

國家知名作家瓊瑤，4日下午1時22分傳出在新北市淡水區住家輕生，消防救護人員獲報到場，發現她已明顯死亡在住家房間內輕生，經救護人員發現已無呼吸心跳，明顯死亡未送醫，享壽86歲。消息傳到大陸後，迅速登上微博熱搜，前4名都是與瓊瑤相關，前10名裡有5則都是與瓊瑤有關。而大陸媒體則是引用台媒報導推送。

登上微博熱搜前4名，分別是題為「瓊瑤遺書」、「瓊瑤告別視頻」、「瓊瑤在家自殺」、「瓊瑤去世」。

消息傳出後，許多大陸網友表示震驚，紛紛緬懷這位曾以溫暖和浪漫文字打動無數讀者的作家。有網友表示「雖然不舍，但她選擇離開的方式也很瓊瑤，好豁達」、「驚聞瓊瑤阿姨不幸離世，很是震驚和惋惜，作為生命中重要的一位伯樂，感謝您當年對我的賞識，給了我一個做這個行業的機會」。

還有網友指出，「無限哀思，願您安息，永遠想念」、「這很瓊瑤，感覺她沒有遺憾，走得很安詳。但我還是悵然若失，陪我們長大的人一個個離去，我們也離人生終點越來越近」。

此外，包括「第一財經」「澎派新聞」「界面新聞」等媒體，引用台媒，以「知名作家瓊瑤身故」，或是「知名作家瓊瑤在家去世，享年86歲」為標題，第一時間推送。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980