今年生日前貼文慶祝 瓊瑤4月才提：明年此時 不知道我是否還會更新呢

知名作家瓊瑤（本名陳喆，27年次）今天下午1時22分傳出在新北市淡水區住家輕生，消防救護人員獲報到場，發現她已無呼吸心跳，明顯死亡未送醫，依規定報請司法相驗，享壽86歲。

本名陳喆的瓊瑤被譽為台灣言情小說教母，身兼作家、編劇、影視製作人、歌曲作詞人等，她的言情小說大多被改編成電影或電視劇，在亞洲華人圈深受歡迎，晚年獨居住在新北市淡水紅樹林某大樓近200坪豪宅，兒子住在同樓層隔壁。

據了解，瓊瑤平日由兒媳擔任秘書，今天中午瓊瑤的63歲兒子請妻子到母親家中探視，看見她躺臥在房間，連忙向119報案求援，警方和消防局派員趕赴現場，救護人員發現瓊瑤已明顯死亡、沒有呼吸心跳，沒有送醫。家屬稍後在瓊瑤房間書桌上發現遺書。

瓊瑤今年4月19日寫下生日貼文指出「有幾位八十六歲的長者，還在寫臉書，還在跟你們交流、每次我的網絡交流站，都是我最不捨的『甜蜜負擔』」、她提到「我將慢慢淡出臉書了！以後想看到我這樣的視頻，恐怕不容易。因為，除非有特別原因，我大概不會再親自拍攝視頻了！」同時也自問「明年此時，不知道我是否還會更新呢」。

今天瓊瑤臉書貼出她向大家說話的影片，也成為她最後親自拍攝的影片，瓊瑤今年4月生日臉書全文：

《我的生日》，送你們《一片天》 再過九小時，就是我的生日！我是四月二十日子時出生的。 無法想像，我將要滿八十六歲啦！ 有幾位八十六歲的長者，還在寫臉書，還在跟你們交流？ 很多次，我想停止臉書了，因為身體上諸多「小毛病」不允許我如此奢侈。會傷害視力、體力、和精力，又會耽誤睡眠……還經常沈浸在你們的留言中，感動低迴不已。每次我的網絡交流站，都是我最不捨的「甜蜜負擔」。 今年，家裡一樣有鮮花和蛋糕，禮物和祝福卡。我不想再和鮮花禮物拍照，貼給你們。那樣太重複太簡單了！我要把張簡君偉作曲的《我有一片天》送給你們！大家細看細看，每張我的照片，都有我給你們的心意。每句歌詞，都有我的心聲。我的這片天空，你們也有！我經過了八十幾年，才發現它的美麗和珍貴。即使有時會烏雲滿天，那正是考驗我們的時候。烏雲是敵不過陽光的，烏雲終歸會散去，當陽光再度露臉，照耀著我們，那陽光會更加燦爛明亮！ 這首歌曲，是我「八十六歲感言」，有了歌曲，當然要視頻，裡面重複了很多有關天空的句子，我拍攝的實景天空照片，難免大同小異。於是，我找到了柯志遠，他是一位奇才。寫過小說，編過劇本，寫過影評，還有舞台劇！他第一次改編的小說《惡女阿楚》連續劇，就是琇瓊製作的。如今，他一面寫劇本，一面研究AI製圖。我問他可以供給我一些天空圖嗎？他熱烈的一口答應了！傳給我許多AI生成的天空圖片。我在每張採用的圖片裡，都合成我「呼應」的照片。所以，有我照片的底圖，都是柯志遠的傑作！其中第四組，我要「抽象」的天空。還要表現「雲纏綿」的意境。於是，有了這組特別的天空！大家看看，有沒有一些新鮮感呢？如果喜歡，要幫我謝謝柯志遠啊！ 親愛的朋友們，看到我比愛心嗎？那是特別為了你們拍攝的照片，我把它合成在AI的天空裡了！你們，一定要仔細聽這首歌曲，仔細看每張配圖，然後分享給你們的朋友。因為，我將慢慢淡出臉書了！以後想看到我這樣的視頻，恐怕不容易。因為，除非有特別原因，我大概不會再親自拍攝視頻了！ 馬上，我的生日就要到了！你們都過來，對我說一句「生日快樂」吧！明年此時，不知道我是否還會更新呢！ 「快樂與翩然，就在這片天！」讓我們共有這片天！ 祝福每一位，都能夠擁有「快樂與翩然」！這兩樣東西，才是人生追求的極致！因為，有了這兩樣，表示你已經努力過了，沒有生活壓力。你的心靈，是滿足的，自由的，沒有遺憾的！ 祝福！祝福！再祝福！ 瓊瑤 寫於淡水雙映樓 2024、4、19

瓊瑤今年4月19日寫下生日貼文指出「明年此時，不知道我是否還會更新呢」。圖／翻攝自瓊瑤臉書 瓊瑤今年4月19日寫下生日貼文指出「明年此時，不知道我是否還會更新呢」。圖／翻攝自瓊瑤臉書 瓊瑤今年4月19日寫下生日貼文指出「明年此時，不知道我是否還會更新呢」。圖／翻攝自瓊瑤臉書