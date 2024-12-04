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瓊瑤離世「翩然而去」...蔡詩萍曝與她生前點滴：我還是疏忽了

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
知名作家瓊瑤（本名陳喆）今下午1時22分傳出在淡水區住家輕生，圖為瓊瑤2022年出席「瓊瑤故事館拼圖展」開幕記者會。本報資料照片
知名作家瓊瑤（本名陳喆）今下午1時22分傳出在淡水區住家輕生，圖為瓊瑤2022年出席「瓊瑤故事館拼圖展」開幕記者會。本報資料照片

知名作家瓊瑤（本名陳喆，27年次）今天下午1時22分被發現在新北市淡水住處輕生，她在臉書上最後發文提到不要為了她流淚，只是「翩然」而去，但仍不少文壇好友不捨。北市文化局長蔡詩萍痛心說，原本年底想去拜訪，但這噩耗讓「我想…」變成遺憾，更難過疏忽了瓊瑤的憂傷，「我的心，無法翩然，我的心一直下沉」

蔡詩萍在臉書發文哀悼，雖然瓊瑤姊在臉書上說不要為了她流淚，但仍是相當難過，辦公室放了幾本瓊瑤送的書，還曾經拍照傳給瓊瑤，總是收到「隨便看看吧。」他回說，這麼多人讀過您的小說，這麼多人研究您的影響，不能隨便說隨便看看的。

蔡詩萍說，下午聽聞瓊瑤驟聞消息，他先是愣了一會，接著感覺難過，感覺遺憾，才想要跟瓊瑤姐聯絡，說年底了，想去看看拜訪，但這噩耗，讓一切「我想…」成為遺憾。

蔡詩萍說，難過，遺憾之後，臉書跳出瓊瑤姐的頁面，文字迤邐動人的，述說著瓊瑤的決定，他不太意外，因為過去看瓊瑤時，總是笑語迎人的臉龐上，有一股淡淡卻深沉的憂傷，那不僅僅是失去摯愛的先生之後，一人獨居的落寞，而是，一種文人氣質與生俱來的，對生命本質的曠達與理解後，獨有的深刻認識。人，總是寂寞的，人總是要在老去的同時，失去一切，包括自己。

蔡詩萍說，他每每在與瓊瑤姐messenger 往來時，鼓勵瓊瑤多寫一些文字，多貼一些臉書，好寬慰喜歡瓊瑤小說，喜歡瓊瑤文字的讀者或粉絲，但總是淡淡地回他「沒什麼特別好寫的，沒什麼特別好紀錄的」這樣的回應，雖令他有點擔心，但還是疏忽了。

蔡詩萍說，瓊瑤淡淡的憂傷，他當然可以從一個旁觀者的眼光去做詮釋，但此刻沒法那麼冷靜的去分析。理智上，他能接受瓊瑤對自己人生最終怎麼走的決定，然而，感情上，無法承認聽到的消息，他無法原諒為何把想去看瓊瑤的念頭一再的延擱著，「這個下午，我心情很壞了....」

蔡詩萍說，瓊瑤姐「翩然」而去了，他希望瓊瑤忘卻一切煩憂，「但我的心，無法翩然，我的心一直下沉。」

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1999年瓊瑤(中)與電視劇「還珠格格Ⅱ」演員張鐵林（左起）、趙薇、林心如與范冰冰參觀中視新聞部。圖/本報系資料照片
1999年瓊瑤(中)與電視劇「還珠格格Ⅱ」演員張鐵林（左起）、趙薇、林心如與范冰冰參觀中視新聞部。圖/本報系資料照片

淡水 瓊瑤 蔡詩萍

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