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瓊瑤曾任高市「愛情產業鏈」總顧問 韓國瑜、李佳芬都是粉絲

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
瓊瑤是台灣知名小說作家，其實私下也是一名「鋼鐵韓粉」。圖／聯合報系資料照片
瓊瑤是台灣知名小說作家，其實私下也是一名「鋼鐵韓粉」。圖／聯合報系資料照片

知名作家瓊瑤下午驚傳在新北市淡水區住家輕生，享壽86歲。瓊瑤生前曾受立法院長韓國瑜擔任高雄市長時之邀，任高雄市「愛情產業鏈」總顧問；而瓊瑤也是一名「鋼鐵韓粉」，2020年得知韓國瑜將代表國民黨參選總統時，曾寫下3千字長文，力讚韓國瑜是「英雄」。

瓊瑤是台灣知名小說作家，「還珠格格」三部曲等作品紅遍全亞洲，還捧紅不少「瓊瑤女神」。瓊瑤多部小說風靡全亞洲，其實私下也是一名「鋼鐵韓粉」。

在韓國瑜逆勢當選高雄市長後，瓊瑤曾親述《寫給韓國瑜的話》，稱韓國瑜以一人之力，翻轉台灣選舉文化。瓊瑤也不諱言，她是韓粉，韓國瑜的「包容」和「愛」，正好是她的信念！韓國瑜能當選高雄市長，是韓國瑜的勝利，是藍營高雄市「民意」的勝利，也是全台灣有選舉以來的一個輝煌的里程碑。

韓國瑜擔任高雄市長後，還曾登門拜訪瓊瑤，親自邀請瓊瑤擔任高雄市「愛情產業鏈」總顧問。據了解，原來韓國瑜妻子李佳芬是標準「瓊瑤迷」，韓國瑜當年得知李佳芬喜歡瓊瑤小說，也一頭栽進瓊瑤小說裡，而瓊瑤也是第一個將高雄愛河風景寫進小說裡的作家。

瓊瑤點頭答應任高雄產業鍊顧問後，韓國瑜還在臉書寫下「天作之合、天作之河」一文。韓國瑜指瓊瑤是他的偶像，半個世紀以來，「瓊瑤」兩個字就是華人世界裡「愛情」的同義詞，也是第一個可以把愛情的想像空間與商業價值同時極大化延伸的夢想家與創業者，「雖然前無古人，但我們都希望後有來者」。

瓊瑤2020年得知韓國瑜初選出線將參選總統時，用3000字長文大讚韓國瑜是英雄，稱看到韓國瑜造勢晚會上的談話，「深深的打入我心！」韓國瑜堅毅的眼神、慷慨激昂的聲音，讓她心想「怎麼這樣巧？我正在寫一篇《英雄──韓國瑜》，卻聽到了他自我的肯定。」

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