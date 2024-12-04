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瓊瑤盼「快樂歸去」衛福部：安樂死仍缺乏社會共識

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
作家瓊瑤1995年接受本報系專訪。圖/本報資料照片
作家瓊瑤1995年接受本報系專訪。圖/本報資料照片

國家知名作家瓊瑤（本名陳喆，27年次）今傳在淡水住家輕生，享壽86歲；今更由友人在臉書發文，希望人類已經找到很人道的方式，來幫助「老人」們，快樂的「歸去」。衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，積極安樂死形同「協助自殺」，目前社會仍沒有共識，現階段仍以推動安寧緩和醫療跟病人自主權利法為主。

瓊瑤在臉書貼文中指出，「年輕的你們，千萬不要輕易放棄生命，一時的挫折打擊，可能是美好生命中的『磨練』，希望你們經得起磨練，像我一樣，活到八十六、七歲，體力不支時，再來選擇如何面對死亡。但願那時，人類已經找到很人道的方式，來幫助『老人』們，快樂的『歸去』！」

劉玉菁指出，社會上距離安樂死仍沒有共識，要考慮的面向有很多，包含醫學倫理、宗教觀、哲學等。雖然希望幫忙民眾減輕痛苦，但是仍是透過安寧緩和醫療跟病人自主權利法，希望讓民眾生命最後一哩路可以善終沒有遺憾。衛福部前部長薛瑞元曾說，衛福部作為官方機關負責管理相關單位，不適合推動安樂死。

馬偕醫院安寧療護教育示範中心主任方俊凱表示，很多人有強烈的執念認為，「安樂死」才算善終，但是我國現行病人自主權利法立法後，病人長期臥床沒有尊嚴而死的狀況已經大幅降低。

至於身體健康的人為什麼要安樂死？方俊凱說，多是「失志」或是憂鬱者，這類族群沒有希望或是失去生活目標，但只要結合心理諮商或輔導會有不一樣的效果。安寧的重點是拒絕無效醫療，然而，連有效醫療也不要就過頭了，安樂死必須要考慮經濟、文化等。

同時期藝人劉家昌也在昨日過世，兩人過往更有合作，一人作詞、一人作曲。方俊凱指出，年長者特別容易因為看到他人離去而感受強列，不能確定兩者是否有關聯，但是長者確實容易觸景深情。

民眾若看到新聞受到影響，或是受到另一半離世衝擊，方俊凱建議，民眾可以到有提供預立醫療諮商的醫院諮詢，也可以預立遺囑，以及「殯葬自主」，規畫身後事如何安排；否則明明有法律可以協助善終得到尊嚴，卻沒有協助。

衛福部統計，目前簽署安寧緩和意願人數累計102萬3860，今年有8萬319人；預立醫療決定則累計9萬1819人，今年有2萬3654人。

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知名作家瓊瑤今天在淡水住處往生，她的秘書稍早在瓊瑤的臉書粉專貼出遺書全文。圖／翻攝瓊瑤臉書粉專
知名作家瓊瑤今天在淡水住處往生，她的秘書稍早在瓊瑤的臉書粉專貼出遺書全文。圖／翻攝瓊瑤臉書粉專

安樂死 瓊瑤 病人自主權 衛福部

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