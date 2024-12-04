瓊瑤淡水住家離世 當地里長震驚「看新聞才知她住里內」

知名作家瓊瑤（本名陳喆）今下午1時22分傳出在淡水區住家輕生，警消獲報到場，發現人已明顯死亡未送醫，享壽86歲。當地里長沈欽裕說，瓊瑤所住社區是里內著名建案，但她鮮少與鄰里接觸或參與共餐活動，看新聞才知道住里內。新北社會局則說，經查未有脆弱家庭通報、低收、中低收身分。

瓊瑤今下午1時22分在淡水住家輕生，救護人員獲報，發現她已明顯死亡。死者兒子表示，瓊瑤留有遺書，交代身為秘書的兒媳中午回家看看才發現。據悉，遺書在死者房間書桌上發現，而遺體到二殯，明天將報案相驗。

淡水區長陳炳仲、當地里長沈欽裕都紛紛表示，看新聞才知瓊瑤住在淡水，她平時鮮少參與地方鄰里活動，不曾碰過瓊瑤本人。

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