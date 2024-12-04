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重出江湖拍電視劇？年初85歲瓊瑤曾這樣回應
國家作家瓊瑤今年初曾在社交媒體上發文賀歲：「聽說今晚到處有煙火……祝大家有個快樂的新年！」很快就有網友在下方留言，希望她重出江湖拍電視劇，瓊瑤則在評論下方打趣回復說：「你沒有戲劇可看啊？」她表示，拍戲工程太大，自己已經沒那個力氣，這項工作就讓給對此有興趣的下一代人去做。
上海解放日報旗下新媒體「上觀新聞」報導，瓊瑤曾於2023年11月，透露自己突然閃到腰，疼痛使她坐立難安。抱病期間，瓊瑤寫下了《我有一片天》《雙映樓》《瓊章瑤句》等記錄生活和心情的小詩來轉移注意力。
其中，《瓊章瑤句》主要是紀念自己文壇出道60周年，詩中寫到「文字文字，如花如蝶如蜜」「金句金句，為我留住休去」，寄託了作家對文學的情意繾綣。
《窗外》是瓊瑤創作的首部長篇小說，首次出版於1963年。隨後她又寫出了《煙雨濛濛》《一簾幽夢》《還珠格格》等眾多膾炙人口的小說，其中多部作品被改編為電影、電視劇。
2019年3月，瓊瑤出版散文、小說集《握三下，我愛你》，同年10月，宣布完成長篇小說《梅花英雄夢》，這也是截至目前最近一部作品。
瓊瑤上一次公開露面正值第一本長篇小說《窗外》出版60周年，85歲的她攜眾多歌手一起出席「當那一首歌響起：瓊瑤創作60周年演唱會」。
當時久未露面的瓊瑤身穿一件紅黑絲綢外套，顯得儀態大方雍容華貴。網友紛紛評論「一看就內心平和生活幸福」「看起來好年輕，溫柔又貴氣」。
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