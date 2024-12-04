快訊

台61線重大車禍！3貨車連環追撞「被夾成廢鐵」 1死亡3送醫

韓戒嚴風暴 武裝軍人搭直升機翻牆闖國會畫面曝

瓊瑤逝世太突然 「還珠格格」林心如哀痛到無法言語

聽新聞
0:00 / 0:00

86歲瓊瑤淡水家中輕生 秘書發現已無生命跡象

聯合報／ 記者林昭彰王長鼎／新北即時報導
知名作家瓊瑤。圖／本報資料照片
知名作家瓊瑤。圖／本報資料照片

國家知名作家瓊瑤（本名陳喆，27年次）今天下午1時22分傳出在新北市淡水區住家輕生，消防救護人員獲報到場，發現她已明顯死亡在住家房間內輕生，經救護人員發現已無呼吸心跳，明顯死亡未送醫，享壽86歲。

據瓊瑤已63歲兒子表示，媽媽留有遺書，交代秘書今天中午回家看看，入屋後才發現，立即通知119，但救護人員抵達時，發現瓊瑤已無呼吸心跳，明顯死亡未送醫。

陳喆，筆名瓊瑤，籍貫湖南衡陽，生於四川成都，台灣言情小說作家、編劇、影視製作人、華語歌曲作詞人。瓊瑤的小說作品，大多已被改編成電影或電視劇；其中較為聞名的包括《庭院深深》、《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《彩雲飛》、《海鷗飛處》、《心有千千結》、《一簾幽夢》、《在水一方》、《我是一片雲》、《窗外》，《六個夢》系列（婉君、啞妻、三朵花）、《望夫崖、雪珂、青青河邊草》、《梅花三弄》系列《梅花烙、鬼丈夫、水雲間》、《還珠格格》三部曲。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

2017年瓊瑤(右二)出席「雪花飄落之前：我生命中最後的一課」新書座談會，談「善終權」的新觀念，兒子陳中維(右)、媳婦何琇瓊(左二)和孫女陳可嘉(左一)都到場力挺。本報資料照片
2017年瓊瑤(右二)出席「雪花飄落之前：我生命中最後的一課」新書座談會，談「善終權」的新觀念，兒子陳中維(右)、媳婦何琇瓊(左二)和孫女陳可嘉(左一)都到場力挺。本報資料照片

知名作家瓊瑤。圖／本報資料照片
知名作家瓊瑤。圖／本報資料照片
知名作家瓊瑤。圖/本報資料照片
知名作家瓊瑤。圖/本報資料照片

瓊瑤

延伸閱讀

宮鬥心機之追劇末日？中國「清宮劇」的愛恨浮沉

高雄1婦人登九芎林山骨折 消防動員18人上山搶救

公職二選一「警察vs.消防」怎抉擇？ 網友曝原因力推消防員

影／民宅失火竄出濃煙火光 台南男屋主躲4樓房間獲救

相關新聞

影／心疼平鑫濤…瓊瑤生前長文憶亡夫 提及《不如歸去》恰為劉家昌作曲

知名作家瓊瑤（本名陳喆，27年次）今天下午1時22分傳出在新北市淡水區住家輕生，消防救護人員獲報到場，發現她已明顯死亡在...

影／「年輕的你們千萬不要輕易放棄生命」 瓊瑤留書：我已翩然的去了

知名作家瓊瑤（本名陳喆，27年次）今天下午1時22分傳出在新北市淡水區住家輕生，消防救護人員獲報到場，發現她已明顯死亡在...

86歲瓊瑤淡水家中輕生 秘書發現已無生命跡象

國家知名作家瓊瑤（本名陳喆，27年次）今天下午1時22分傳出在新北市淡水區住家輕生，消防救護人員獲報到場，發現她已明顯死亡在住家房間內輕生...

重出江湖拍電視劇？年初85歲瓊瑤曾這樣回應

國家作家瓊瑤今年初曾在社交媒體上發文賀歲：「聽說今晚到處有煙火……祝大家有個快樂的新年！」很快就有網友在下方留言，希望她...

瓊瑤去世引網友震驚 話題登頂微博熱搜

國家知名作家瓊瑤，4日下午1時22分傳出在新北市淡水區住家輕生，消防救護人員獲報到場，發現她已明顯死亡在住家房間內輕生，...

今年生日前貼文慶祝 瓊瑤4月才提：明年此時 不知道我是否還會更新呢

知名作家瓊瑤（本名陳喆，27年次）今天下午1時22分傳出在新北市淡水區住家輕生，消防救護人員獲報到場，發現她已無呼吸心跳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。