86歲瓊瑤淡水家中輕生 秘書發現已無生命跡象

國家知名作家瓊瑤（本名陳喆，27年次）今天下午1時22分傳出在新北市淡水區住家輕生，消防救護人員獲報到場，發現她已明顯死亡在住家房間內輕生，經救護人員發現已無呼吸心跳，明顯死亡未送醫，享壽86歲。

據瓊瑤已63歲兒子表示，媽媽留有遺書，交代秘書今天中午回家看看，入屋後才發現，立即通知119，但救護人員抵達時，發現瓊瑤已無呼吸心跳，明顯死亡未送醫。

陳喆，筆名瓊瑤，籍貫湖南衡陽，生於四川成都，台灣言情小說作家、編劇、影視製作人、華語歌曲作詞人。瓊瑤的小說作品，大多已被改編成電影或電視劇；其中較為聞名的包括《庭院深深》、《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《彩雲飛》、《海鷗飛處》、《心有千千結》、《一簾幽夢》、《在水一方》、《我是一片雲》、《窗外》，《六個夢》系列（婉君、啞妻、三朵花）、《望夫崖、雪珂、青青河邊草》、《梅花三弄》系列《梅花烙、鬼丈夫、水雲間》、《還珠格格》三部曲。

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2017年瓊瑤(右二)出席「雪花飄落之前：我生命中最後的一課」新書座談會，談「善終權」的新觀念，兒子陳中維(右)、媳婦何琇瓊(左二)和孫女陳可嘉(左一)都到場力挺。本報資料照片