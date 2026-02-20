內亂罪一審判無期 南韓前總統尹錫悅：戒嚴為救國、未改初衷

南韓前總統尹錫悅因違法宣布戒嚴，19日一審判決認定內亂罪成立，判處無期徒刑。尹錫悅20日透過律師團發表聲明，「這雖是救國的決斷，但因我的不足，最終讓國民經歷了許多挫折與苦難，對此向全體國民致以深切歉意。」

尹錫悅於20日透過律師團發表聲明指出：「當初決定發布緊急戒嚴，完全是基於國家與國民的考量，我對該決定的真誠與目的至今未曾改變。」

對於一審法院認定戒嚴當時派遣軍隊進入國會構成內亂罪，尹錫悅提出反駁。他表示：「僅因軍隊進入國會便認定為內亂，此種邏輯令人難以接受。」但他隨後補充：「特檢指稱我是為了營造長期執政環境，因未能如願才宣布戒嚴，我認為這種如『小說般幻想』的說法未被接受，已是萬幸。」

關於是否對一審判決提出上訴，尹錫悅語帶保留地表示：「在司法獨立無法獲得保障、難以期待法院依法律與良心判決的情況下，透過上訴進行法律爭辯究竟有何意義，令我深感懷疑。」他進一步指出：「期待待大韓民國自由民主體制穩固、法治重回正軌之日，我當時的判斷與決定能獲得重新評價。」

此外，尹錫悅也向執政黨喊話：「政治報復針對我一人就夠了。」他質疑：「從先前的調查、特檢到二次特檢，究竟還要肅清多少人，還要把國家安全徹底摧毀到什麼程度？」並呼籲：「別再繼續損害民主，應回頭多關注國民生計。」

尹錫悅接著強調：「我尹錫悅將在『廣場的審判』中暫時歇一口氣，扛起所有責任。」並表示：「祈禱大韓民國能以『充滿希望的前進』而非失敗，重新屹立不搖。」對此聲明，尹錫悅的辯護律師團解釋道：「這僅是當事人表達當下的心境，並不代表有意放棄上訴。」