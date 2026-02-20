聽新聞
阻止尹錫悅戒嚴 南韓公民被提名角逐諾貝爾和平獎

聯合報／ 國際中心／綜合報導

韓國時報十九日報導，曾自主動員阻止前總統尹錫悅戒嚴的南韓公民，被提名角逐諾貝爾和平獎。學者形容，這是一項對南韓民主韌性的肯定。

包括國際政治學會（ＩＰＳＡ）現任與前任領導人在內的一群政治學者，上月提名「大韓民國的公民」角逐諾貝爾和平獎。他們指出，在二○二四年戒嚴危機期間，南韓公民展現和平抵抗精神。時任總統尹錫悅的戒嚴令引發全國性抗議，最終該命令被撤銷。

首爾大學政治學教授金義英曾於去年七月協調在首爾舉行ＩＰＳＡ世界大會。他表示，提名人將南韓公民反對戒嚴抗議形容為「光之革命」，當時南韓各地以燭光為象徵和平抗議。

當時在零下氣溫中，南韓民眾自主湧上街頭，高舉手機燈光，圍繞主要政府建築聲援國會議員恢復憲政秩序的努力。

在提交給挪威諾貝爾委員會的文件中，金義英回顧這場戒嚴事件，詳述為期六個月、克服他所稱「未遂叛亂」的努力，並主張南韓這次經驗，可為世界各地面臨類似緊張局勢的民主國家提供借鑒。

參與提名的學者們指出，南韓呈現一個當代罕見案例，一場憲政危機並非透過內戰或暴力鎮壓解決，而是透過持續且非暴力的公民參與而化解。

今年諾貝爾和平獎提名已於一月底截止，預計三月初篩選名單，十月公布得主。根據諾貝爾委員會規定，只有特定人士，包括國家元首、國會議員以及相關領域的大學教授才有資格提出提名。

