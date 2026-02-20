首爾法院外 尹錫悅支持者反對者兩派互罵

南韓前總統尹錫悅因非法戒嚴被判內亂罪成立，一審判處無期徒刑而非檢方求處的死刑，聚集在首爾中央地方法院周遭的尹錫悅支持者對宣判結果感到失望，另一派反尹民眾也對沒有判決死刑感到遺憾。

十九日年初三是農曆過年連假後南韓開工日，一早就有上千名尹錫悅支持者聚集在法院附近聲援，民眾高舉「緊急戒嚴令不是內亂」等標語。

這場審判有現場直播，宣判時法院外鴉雀無聲，看著法官池貴然宣判畫面。人群情緒起伏不定，時而歡呼，時而嘆息，甚至大聲咒罵。

當法官宣布尹錫悅內亂罪成立時，支持者們難以置信地尖叫，有些人當場落淚。宣判後支持者開始散去，有些人仍高喊支持尹錫悅，有些人說，他們不認為尹錫悅上訴能夠翻盤，但他們會繼續支持他。

也有人認為判刑太輕。韓聯社報導，反對尹錫悅的民眾對於無期徒刑的宣判，有人鬆了一口氣，也有人失望。執政黨共同民主黨議員徐瑛敎表示，「把數十萬發實彈對準國會議員與市民，怎麼會只是無期徒刑」？

勞動界也發聲明批評無期徒刑的量刑太輕。韓國勞動組合總聯盟表示，「尹前總統至今仍未展現任何反省或負責的態度，承認錯誤並向國民道歉，才是作為前總統應盡的最低限度、最後的責任」。

為防止事故，警方在法院周邊部署上千名警力，雖然有兩派民眾互罵情形，不過沒有發生暴力衝突。