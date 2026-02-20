南韓政治裂痕 尹錫悅信徒高喊反中口號
南韓前總統尹錫悅戒嚴風波，暴露南韓國內政治的深刻裂痕，激起南韓仇視中國情緒。這些情況，不會因為尹錫悅被判有罪而獲解決。
即使尹錫悅因非法戒嚴經公開審判定罪，許多支持者依然對尹錫悅忠心耿耿。在首爾舉行的挺尹錫悅集會動輒吸引數千人參加，他們稱尹錫悅被彈劾下台「無效」，高喊口號要他回來。
這些支持者構成南韓極右翼新政治運動核心。他們將恐懼和仇恨指向北韓、中國以及現任總統李在明的中間偏左支持者。
紐約時報報導，這些尹錫悅死忠信徒信奉一種陰謀論，聲稱南韓選舉受到中國等外國勢力操縱。他們在集會上揮舞著美國國旗，高喊反中口號。
這場運動沒有統一的領導人，主要由基督教牧師和右翼網紅煽動者發起。他們之間常爭吵，唯一共同目標是反對李在明及其領導的共同民主黨，支持尹錫悅和其戒嚴令。
尹錫悅至今未對戒嚴一事認錯，並多次拿北韓、中國當藉口。他去年遭國會彈劾時，宣稱發布戒嚴的原因是北韓、中國等外部勢力侵犯南韓主權，駭入選委會操縱選舉，與反國家勢力聯手威脅國家安全。
尹錫悅在去年十二月戒嚴風波滿一年之際發表聲明，還批評，共同民主黨反對擴大適用間諜法，是「親中、親北韓的賣國行為」。
尹錫悅最知名的支持者包括長老教會神父全光勳，他曾動員信徒參加支持尹錫悅的集會。上個月，全光勳因涉嫌煽動信徒襲擊和破壞首爾一家法院而被捕。
另一位積極支持尹錫悅的長老會牧師孫賢甫，去年曾因發表「李在明死後韓國才能生存」說法，而被指控散播仇恨言論。 李在明此前曾遭到一名右翼激進分子持刀襲擊，險些喪命。
ＢＢＣ報導，這類陰謀論在尹錫悅失勢後獲得更多支持，包括宣稱共同民主黨支持共產主義北韓、尹錫悅的政黨是中國策畫選舉舞弊的受害者。許多觀察家認為，正是尹錫悅將這類邊緣觀點帶入主流論述。這些理論被擁有大量粉絲的右翼網紅放大和傳播，讓愈來愈多年輕人開始支持尹錫悅。
