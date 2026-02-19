快訊

為前男友爆口角…2女北車捷運站星巴克談判 突噴辣椒水嚇壞民眾

尹錫悅一審判無期徒刑 支持與反對民眾皆表失望

中央社／ 首爾19日專電
韓國前總統尹錫悅涉內亂罪19日一審被判無期徒刑，支持、反對尹錫悅的兩派支持者聚集首爾中央地方法院一帶，警方部署約1000名警力。雖然有兩派民眾叫囂、互罵的情形，不過沒有發生暴力衝突。中央社
韓國前總統尹錫悅涉內亂罪19日一審被判無期徒刑，支持、反對尹錫悅的兩派支持者聚集首爾中央地方法院一帶，警方部署約1000名警力。雖然有兩派民眾叫囂、互罵的情形，不過沒有發生暴力衝突。中央社

南韓前總統尹錫悅今天在一審被宣判無期徒刑，聚集在首爾中央地方法院一帶的支持者高喊「尹again」口號，對宣判結果感到失望；不過，另一派的民眾也對沒有判決死刑感到遺憾。

尹錫悅因為內亂相關罪名，日前被內亂特檢組求處死刑，並於今天在首爾中央地方法院接受一審宣判。雖然今天是農曆過年連假後南韓的開工日，宣判結果仍受到高度關注，一早約1000名尹錫悅支持者就聚集在法院附近，聲援尹錫悅。

一名支持尹錫悅的民眾接受中央社記者訪問時表示，「現在大韓民國的法治已經崩潰了，每週都有數萬、甚至數十萬人聚集在這裡進行集會，看到這種情況，我覺得非常遺憾。」也有民眾高舉「緊急戒嚴令不是內亂」等標語，並在宣判結果出爐之後高喊「守護他（尹錫悅）」。

根據韓聯社報導，反對尹錫悅的民眾對於無期徒刑的宣判，有人鬆了一口氣、也有人流露出失望情緒。目前執政黨共同民主黨議員徐瑛敎表示，「把數十萬發實彈對準國會議員與市民，怎麼會只是無期徒刑？」

勞動界也發聲明批評無期徒刑的量刑太輕，全國民主勞動組合總聯盟（民主勞總）發聲明表示，無期徒刑相較於尹錫悅所犯下的罪惡反而是偏輕的刑度，也只是對內亂的最低程度司法制裁，「對於部分無罪判斷，真相必須被徹底查明到最後。」

南韓勞動組合總聯盟（南韓勞總）則表示，「尹前總統至今仍未展現任何反省或負責的態度，即便現在，承認錯誤並向國民道歉，才是作為前任總統應盡的最低限度、最後的責任。」

為了防止事故，警方今天在法院周邊投入了16個機動部隊、約1000名警力，雖然有兩派民眾叫囂、互罵的情形，不過沒有發生暴力衝突，宣判結束後兩派支持者就迅速撤離。

韓國前總統尹錫悅因內亂案19日一審被判處無期徒刑，尹錫悅的支持者在首爾中央地方法院附近集結，高喊「大韓民國法治已經崩潰」。中央社
韓國前總統尹錫悅因內亂案19日一審被判處無期徒刑，尹錫悅的支持者在首爾中央地方法院附近集結，高喊「大韓民國法治已經崩潰」。中央社

南韓 尹錫悅 南韓戒嚴

延伸閱讀

南韓法院裁定內亂罪成立 尹錫悅被認定主謀、逃過死刑判無期

特檢求處死刑 南韓前總統尹錫悅內亂案19日下午一審宣判

尹錫悅涉內亂被求處死刑 19日宣判將轉播

菲籍移工分屍女友臟器丟馬桶…腿骨肉刮得乾乾淨淨 判無期徒刑定讞

相關新聞

尹錫悅判無期！南韓法院認定搞內亂 前防長試圖癱瘓國會判30年

南韓前總統尹錫悅因違法宣布戒嚴，十九日一審判決內亂罪成立，判處無期徒刑。法院表示，這次案件核心在於尹錫悅派遣軍隊進國會，...

尹錫悅一審判無期徒刑 支持與反對民眾皆表失望

南韓前總統尹錫悅今天在一審被宣判無期徒刑，聚集在首爾中央地方法院一帶的支持者高喊「尹again」口號，對宣判結果感到失望...

尹錫悅被判無期徒刑 辯護團「心情慘淡」怒批作秀…商議後再決定是否上訴

南韓前總統尹錫悅今天在一審被法院判處無期徒刑，尹錫悅本人在宣判過程中面容僵硬，結束後尹錫悅的律師辯護團批評，「這不過是一...

尹錫悅一審被判無期徒刑！特檢直言「有意義的判決」 對1事遺憾可能上訴

南韓前總統尹錫悅涉內亂罪今天一審被判無期徒刑，內亂特檢組直言這是「有意義的判決」，不過對於量刑感到遺憾，暗示將提出上訴；...

南韓法院裁定內亂罪成立 尹錫悅被認定主謀、逃過死刑判無期

南韓前總統尹錫悅涉嫌帶頭發動內亂案，一審於南韓當地時間19日下午3時（台北時間下午2時）宣判，法院認定尹錫悅為策劃並主導內亂行動的主謀，構成「領導內亂」罪，判處無期徒刑...

特檢求處死刑 南韓前總統尹錫悅內亂案19日下午一審宣判

南韓前總統尹錫悅涉帶頭發動內亂案，一審將於19日宣判。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。