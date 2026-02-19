快訊

為前男友爆口角…2女北車捷運站星巴克談判 突噴辣椒水嚇壞民眾

尹錫悅一審被判無期徒刑！特檢直言「有意義的判決」 對1事遺憾可能上訴

中央社／ 首爾19日專電
南韓前總統尹錫悅涉內亂罪今天一審被判無期徒刑，內亂特檢組直言這是「有意義的判決」，不過對於量刑感到遺憾，暗示將提出上訴。歐新社
南韓前總統尹錫悅涉內亂罪今天一審被判無期徒刑，內亂特檢組直言這是「有意義的判決」，不過對於量刑感到遺憾，暗示將提出上訴。歐新社

南韓前總統尹錫悅涉內亂罪今天一審被判無期徒刑，內亂特檢組直言這是「有意義的判決」，不過對於量刑感到遺憾，暗示將提出上訴；此外，法院也駁回檢方關於尹錫悅想長期獨裁的主張。

尹錫悅在2024年12月3日宣布緊急戒嚴令，之後遭到彈劾，並在上個月被內亂特檢組求處死刑。今天進行一審宣判，法院表示，這次案件核心在於尹錫悅派遣軍隊進國會，意圖癱瘓國會、引發暴動，判處無期徒刑。

根據韓聯社報導，內亂特檢組對於宣判結果表示，「這是有意義的判決。」不過特檢組也認為，對於量刑、以及部分事實認定感到遺憾；另外，像是前國防部長金龍顯、前情報司令官盧相元等戒嚴核心人士的量刑皆低於求刑，特檢組僅回應，「之後有機會再另外詳細說明。」

此外，特檢組主張尹錫悅為了長期獨裁，從2023年就開始策劃戒嚴相關事項，法院駁回這項說法，「從緊急戒嚴後所採取的各項措施來看，若說是長期籌劃後宣布，準備過於粗糙，且關於使國會癱瘓的（長期）計畫等，也找不到任何明確證據、資料或痕跡。」

不過法院也斥責尹錫悅，法院表示，尹錫悅直接且主導性地策劃犯罪，並讓許多人涉入其中，「緊急戒嚴造成龐大的社會成本，而被告（尹錫悅）幾乎看不到對此表達歉意的態度。」

法院也強調，比起多數犯罪有侵害結果才會予以處罰，內亂罪屬於「危險犯」，不必實際造成某種結果，只要行為本身引發危險，就屬於應受嚴厲處罰的重罪。而且法院指出，這次戒嚴事件損害了軍方和警方的政治中立性，也使眾多人員受到影響。

