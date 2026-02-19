南韓法院裁定內亂罪成立 尹錫悅被認定主謀、逃過死刑判無期

南韓前總統尹錫悅涉嫌帶頭發動內亂案，一審於南韓當地時間19日下午3時（台北時間下午2時）宣判，法院認定尹錫悅為策劃並主導內亂行動的主謀，構成「領導內亂」罪，判處無期徒刑。

南韓中央日報報導，主審法官池貴然在宣判時，先行釐清本案爭議已久的關鍵程序問題，確認公調處有權調查內亂相關指控。判決指出，公調處於尹錫悅仍在任期間展開調查，屬於依法行使職權，並未構成越權。法院也認定，檢方依據現有證據提起公訴具有正當性，並駁回尹錫悅關於證據蒐集程序違法的主張。

池貴然在判決中採信多名共同被告、軍方指揮官的證詞，認定其核心內容具基本真實性。法院指出，證人之間對前國防部長金龍賢下達指示時的部分細節認知略有差異，屬於個別理解不同所致，並不影響整體事實認定。法院並認定，尹錫悅曾下令派遣軍隊進駐國會，意圖阻止國會推翻戒嚴令，並拘捕多名關鍵政治人物。

池貴然罕見援引英國內戰史，提及英王查理一世曾試圖以武力壓制國會，最終仍被認定構成叛國，以此說明即便身為君主，也可能因對抗國家體制而被追究叛國責任。法院並舉出多國由領導人主導內亂的案例，強調即使是國家元首，也可能對國家構成叛國或內亂行為，藉此反駁尹錫悅主張「國家元首不可能構成內亂罪」的說法。

池貴然在判決中進一步說明，不當宣布緊急戒嚴本身未必當然構成內亂罪；但若進一步動用軍警力量侵害國會職權，致使立法機關無法履行憲法職能，因而擾亂憲政秩序，即可能構成內亂，尤其在欠缺充分正當理由的情況下更是如此。法院同時區分「一般暴力騷亂」與「明知目的在於破壞憲政秩序而參與的暴動」，並認定戒嚴令發布後的相關行動，性質上均屬於暴力騷亂。

池貴然在判決中認定，尹錫悅與前國防部長金龍顯試圖癱瘓國會職能、擾亂憲政秩序，並引用尹錫悅宣布戒嚴當晚的影像資料為證，包括士兵強行進入立法機關的畫面。法院並認定，就被告尹錫悅與被告金龍顯而言，內亂罪以共同犯罪形式成立。池貴然進一步指出，尹錫悅為內亂行動的主謀與主導者；金龍顯則因參與並策劃相關行動，同樣須負內亂罪責。

池貴然在判決中採納特別檢察官與檢方的主張，指出內亂罪的成立不以實際發生流血事件為必要要件；即便未釀成直接傷亡，鑑於相關行為對國家體制與社會秩序構成高度風險，仍可認定內亂罪成立。法院並批評尹錫悅發布戒嚴令，不僅動搖國內穩定、損及南韓的國際形象，也削弱公眾對文官體系、警察與軍方的信任。

法院宣判，尹錫悅判處無期徒刑，前國防部長金龍顯判處有期徒刑30年，其餘被告分別被判處18年至3年不等的刑期，另有2人獲判無罪。法院並告知，被告如不服本判決，可於7天內依法提起上訴。