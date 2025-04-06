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尹錫悅遭罷黜後…南韓會議長倡修憲限縮總統權力 大選日同步公投

中央社／ 首爾6日綜合外電報導
南韓總統尹錫悅因宣布戒嚴遭到罷黜後，國會議長禹元植今天提議修憲限縮總統權力，表示民意支持這麼做；他並提議在即將舉行的總統大選當天同步進行修憲公投。路透資料照
南韓總統尹錫悅因宣布戒嚴遭到罷黜後，國會議長禹元植今天提議修憲限縮總統權力，表示民意支持這麼做；他並提議在即將舉行的總統大選當天同步進行修憲公投。路透資料照

南韓總統尹錫悅因宣布戒嚴遭到罷黜後，國會議長禹元植今天提議修憲限縮總統權力，表示民意支持這麼做。他並提議在即將舉行的總統大選當天同步進行修憲公投。

路透社報導，禹元植在記者會上表示：「我想向國民提議，我們現在應該迅速推動修憲。經歷違憲且非法的戒嚴令及（尹錫悅的）彈劾案後，民眾對於修憲急迫性的共識前所未見地大。」

憲法法院4日罷黜尹錫悅後，南韓必須在2個月內舉行總統大選，禹元植提議在大選當天同步就修憲舉行全國公投。

憲法法院支持國會對尹錫悅的彈劾決定。尹錫悅去年12月3日短暫實施戒嚴，引發南韓數十年來最嚴重的政治危機。

蓋洛普南韓（Gallup Korea）上月一份民調顯示，54%受訪者支持修憲改革總統制，30%受訪者回答沒必要。

南韓上次修憲是在1987年，當年引進總統直選、任期5年且不得連任的制度。

近年來，政治立場進步派及保守派的總統候選人都曾支持修憲，包括改為總統一任4年、可連任一次，但選舉後幾乎都沒有具體動作。

尹錫悅所屬的執政黨「國民力量黨」正在研究修憲的可能性，該黨幾位潛在總統候選人都提到禁止總統尋求超過2個4年任期的想法。

主要在野黨「共同民主黨」的黨魁李在明也提過這個想法。李在明目前最被看好可接替尹錫悅。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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