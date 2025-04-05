快訊

賣完大哥賣二哥？傳郭智輝5月赴美宣布「美聯電」 經濟部回應

清明連假收假仍濕答答 下周三明顯變天雨區擴大

劃清界線！北韓隔日才報尹錫悅遭罷免 韓媒分析：避免影響金正恩權威

中央社／ 首爾5日專電
南韓前總統尹錫悅4日遭罷免。圖／法新社
南韓前總統尹錫悅4日遭罷免。圖／法新社

北韓官媒今天引述外媒報導南韓前總統尹錫悅4日遭罷免消息，但未特別置評。媒體分析認為，這可能是北韓將南韓視為「敵對國家」，欲劃清界線的表現。

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，傀儡韓國的憲法法院4月4日宣布採納彈劾尹錫悅，並提到憲法法院做出決定，自尹錫悅因去年12月3日緊急戒嚴，遭國會通過彈劾案後僅過去111天，且大法官一致同意採納。

北韓報導並提及，美聯社、路透社等主要外媒當天都緊急報導此事。

反觀北韓，2017年3月南韓前總統朴槿惠遭罷免時，北韓官媒在結果出爐的2個多小時後就報導此事，對於尹錫悅遭罷免卻等到隔天才報導。

南韓多家媒體分析，這可能是因北韓目前將兩韓關係視作「敵對的兩個國家」，有意與南韓劃清界線。北韓先前在尹錫悅宣布戒嚴時也未特別報導，而是等到國會通過彈劾案後才報導相關消息，同樣未特別置評。

有媒體認為，太過仔細報導此事可能傳遞「職權者會因人民的決定喪失權力」的觀念，因此北韓選擇簡述事實，避免影響領導人金正恩的權威。

北韓 南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

延伸閱讀

尹錫悅下台失司法豁免權 妻子金建希涉多案恐吃牢飯

共同社分析：尹錫悅遭彈劾下台 日韓關係恐有變數

【重磅快評】如在台灣彈劾會過嗎？ 尹錫悅應嘆生錯地方

尹錫悅下台：罷免後將面臨最重死刑的內亂審判…政權輪替幾成定局

相關新聞

北韓開心說謝謝！尹錫悅短暫戒嚴釀後患 軍事機密輕易送到金正恩手中

南韓總統尹錫悅經憲法法院裁定彈劾案成立而下台，但引發整起事件的導火線、即2024年12月3日的緊急戒嚴事件，不僅導致國家...

劃清界線！北韓隔日才報尹錫悅遭罷免 韓媒分析：避免影響金正恩權威

北韓官媒今天引述外媒報導南韓前總統尹錫悅4日遭罷免消息，但未特別置評。媒體分析認為，這可能是北韓將南韓視為「敵對國家」，...

尹錫悅下台失司法豁免權 妻子金建希涉多案恐吃牢飯

南韓總統尹錫悅確定下台後，失去總統司法豁免權，其夫人金建希因不斷捲入學歷造假、炒股、介入黨內初選等官司，外界預測，檢方將...

尹錫悅下台後 在野黨修法催代理總統儘速公布大選日期

南韓總統尹錫悅4日遭到彈劾下台後，在野黨將矛頭指向代理總統的國務總理韓悳洙，尋求透過立法迫使他儘速公布改選總統日期，以免...

尹錫悅下台 一圖看懂彈劾案始末、下任南韓總統大熱門

南韓憲法法院（憲院）4日上午由現任8位法官一致同意，裁定總統尹錫悅彈劾案成立，成為南韓史上第二位被彈劾下台的總統。南韓將於60天內選出新總統，時間可能是6月3日。

火線人物／尹錫悅 鐵腕送朴槿惠入獄 戒嚴成致命一擊

尹錫悅一九六○年出生於首爾的富裕家庭，父親是南韓知名經濟學者尹起重。尹錫悅在校成績優異，考進首爾國立大學法律系，但因沉迷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。