劃清界線！北韓隔日才報尹錫悅遭罷免 韓媒分析：避免影響金正恩權威

北韓官媒今天引述外媒報導南韓前總統尹錫悅4日遭罷免消息，但未特別置評。媒體分析認為，這可能是北韓將南韓視為「敵對國家」，欲劃清界線的表現。

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，傀儡韓國的憲法法院4月4日宣布採納彈劾尹錫悅，並提到憲法法院做出決定，自尹錫悅因去年12月3日緊急戒嚴，遭國會通過彈劾案後僅過去111天，且大法官一致同意採納。

北韓報導並提及，美聯社、路透社等主要外媒當天都緊急報導此事。

反觀北韓，2017年3月南韓前總統朴槿惠遭罷免時，北韓官媒在結果出爐的2個多小時後就報導此事，對於尹錫悅遭罷免卻等到隔天才報導。

南韓多家媒體分析，這可能是因北韓目前將兩韓關係視作「敵對的兩個國家」，有意與南韓劃清界線。北韓先前在尹錫悅宣布戒嚴時也未特別報導，而是等到國會通過彈劾案後才報導相關消息，同樣未特別置評。

有媒體認為，太過仔細報導此事可能傳遞「職權者會因人民的決定喪失權力」的觀念，因此北韓選擇簡述事實，避免影響領導人金正恩的權威。