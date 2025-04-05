北韓開心說謝謝！尹錫悅短暫戒嚴釀後患 軍事機密輕易送到金正恩手中

南韓總統尹錫悅經憲法法院裁定彈劾案成立而下台，但引發整起事件的導火線、即2024年12月3日的緊急戒嚴事件，不僅導致國家分裂與國政癱瘓，同時也將軍事機密大禮送給了南韓宿敵、北韓國家領導人金正恩。

華爾街日報5日報導，南韓國會針對尹錫悅短暫頒布緊急戒嚴令進行了數周的調查聽證會，並向社會大眾進行直播，加起來成了軍方官員、國會議員和安全專家所稱的情報空前外洩。

前北韓彈道飛彈研究員、後來脫北與當選南韓國會議員的朴沖綣（Park Choong-kwon）表示，「北韓人現在正在說『謝謝』，他們派出間諜來找出像這樣的資訊」。

根據報導，尹錫悅宣布戒嚴時，南韓精銳特種部隊比照北韓入侵時的方式出動。雖然戒嚴幾個小時內取消，但已經向北韓展示了南韓最初可能如何應對入侵。隨後，南韓民眾要求對戒嚴令和軍方行動做出解釋，在野黨國會議員迅速召開公開聽證會，急於尋求答案和政治攻防壓倒了保護軍事情報的需要。

舉例來說，在一次現場直播的對話中，一名資深軍官揭露了戰爭計畫指揮和控制室的位置，國防部副部長連忙插口，「這些是重要的軍事設施，我們必須停止討論」。

另外，一名在野黨議員舉起當晚前往中央選舉管理委員會的情報官照片，一位指揮官舉手表示，「我很痛心看到我們長期打造的無價資產正遭到輕率曝光」。而在另一場聽證會上，一名國會議員公開了韓軍持有的國造S-BAT偵察無人機數量，並披露S-BAT被認為不適合作戰。

梨花女子大學北韓研究教授朴元坤說，「這些訊息經過很長一段時間收集，並且需要交叉核對。然而，這些情報毫不費力地送到了北韓手中」。

南韓軍方當時的部署也暴露了一些內情，如當晚乘直升機抵達國會的「第707特殊任務團」主要負責反恐和海外任務，但戰時也會執行針對北韓領導階層等機密任務。朴元坤就指出，北韓會很驚訝看到突擊步槍和高級4眼夜視鏡這類裝備廣泛供應給南韓特種部隊。

此外，部署到國會的韓軍似乎態度謹慎，包括一名士兵被目擊向出面對峙的市民道歉。朴沖綣表示，北韓可能已經蒐集到韓軍士兵在混亂中表現出猶豫不決。

華爾街日報指出，平壤可以從這些洩露的資訊取得真正的優勢，等於金正恩坐在平壤就能得知南韓情報特工的身份、間諜無人機無法運作的狀態，甚至是戰爭計畫行動室的準確位置，直至建築物的具體樓層。

峨山政策研究院軍事專家梁旭表示，金正恩政權擁有自己的南韓設施和設備相關情報，駭入南韓國家機構及其他間諜活動也一直是北韓為了與南韓發生軍事衝突所做長期準備的重要部分，但「北韓懷疑某事與南韓證實某事之間有著明顯區別」。