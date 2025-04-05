尹錫悅下台後 在野黨修法催代理總統儘速公布大選日期
南韓總統尹錫悅4日遭到彈劾下台後，在野黨將矛頭指向代理總統的國務總理韓悳洙，尋求透過立法迫使他儘速公布改選總統日期，以免夜長夢多。
中央日報5日報導，在野黨對韓悳洙很不信任，擔心他藉由拖延總統改選動手腳。所以尹錫悅確定遭彈劾後，主要在野黨共同民主黨秘書長金潤德立刻推動法案，規定總統出缺後，代理總統必須在4天內公布改選日期；如果代理總統沒有履行職責，中選會屆時將從即日起的3天內公布改選日期。
南韓公職人員選罷法第35條規定，總統出缺時，必須在60天內改選，代理總統必須在出缺後50天內公布改選日期。如果代理總統沒有按照時程公布？並無罰則。
金潤德以此為由，宣稱代理總統假如故意拖延，將嚴重擾亂總統改選，國會有必要修法將漏洞堵起來。
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