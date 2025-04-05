火線人物／尹錫悅 鐵腕送朴槿惠入獄 戒嚴成致命一擊

尹錫悅一九六○年出生於首爾的富裕家庭，父親是南韓知名經濟學者尹起重。尹錫悅在校成績優異，考進首爾國立大學法律系，但因沉迷社交活動以致多次未能通過律師資格考試。

二○一六年尹錫悅作為偵查時任總統朴槿惠貪瀆案的調查組長，被問及是否出於報復心態時，他答道檢察官不是黑幫，從此一舉成名。他在將朴槿惠送入監獄過程中扮演的角色，以及以首爾中央地方檢察廳長身分重返權力舞台的戲劇性舉動，代表他權力崛起之路的開端。

二○一九年尹錫悅成為檢察總長，帶頭對時任總統文在寅的親信曹國進行貪腐調查。這使他成為對文在寅為首的進步派失望的保守派寵兒，並為尹錫悅成為保守派二○二二年的總統候選人奠基。

尹錫悅就任總統後將總統辦公室從青瓦台遷往首爾龍山區國防部大樓，引發外界質疑是否出於風水迷信。他否認自己或妻子金建希曾找巫師作法消災解厄。金建希也不斷捲入學歷造假、炒股、介入黨內初選等爭議，重創尹錫悅形象。

尹錫悅是首爾沖岩高中畢業生，金龍顯是高尹錫悅一屆的學長，也是推動總統辦公室搬遷的先鋒，去年九月獲任命為國防部長。韓媒報導說，尹錫悅去年宣布戒嚴就是金龍顯的主意。

尹錫悅只因在野黨掌握國會多數，施政被嚴厲監督，就恣意抹紅在野黨，批對方是北韓「在地協力者」，宣布戒嚴時還有黑名單，要將反對勢力一網打盡。他用人唯親又護短，落到這種下場並不意外。