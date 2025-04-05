尹錫悅彈劾案宣判 首爾街頭兩樣情

首爾鐘路區的南韓憲法法院附近雖僅相隔幾條街，在政治傾向上卻是咫尺天涯，群眾的情緒就像這個國家內部一樣分歧。

憲院宣判後，「倒尹」群眾爆發歡呼聲並相互擁抱，臉上流下淚水，氣氛歡樂。南韓流行歌曲一從攜帶式擴音器響起，許多人站起來隨著音樂扭動與揮舞拳頭。

當這些民眾手挽著手舞動時，南韓女子天團少女時代歌曲「再次重逢的世界」在人群中迴盪。帶頭的一人拿麥克風帶頭高呼「我們贏了！」

與此同時，「挺尹」群眾對尹錫悅彈劾案成立難以置信。鐘路區的塔谷公園一直是退休人員的聚會場所，他們到這裡下圍棋並領取免費餐點，幾名年長的尹錫悅支持者手握南韓國旗太極旗靜坐，有些擦著眼淚、有些朝著播放憲院判決的大螢幕大罵。

另外，一名在首爾龍山區漢南洞尹錫悅官邸附近的中年女「尹粉」甚至指控，「（憲院法官）怎麼會是八比○？（在野黨）他們一定有賄賂法官」。附近一群挺尹群眾失望地低著頭。兩方對判決的反應，就像南韓國內政治分裂的寫照。

不過尹錫悅支持者的反應仍算相當克制。雖有一些人與維安的警方爆發肢體衝突或與員警對罵，例如打破憲院附近駐守的警車車窗而被捕，但大多數人仍只透過大叫和流淚來表達憤怒。