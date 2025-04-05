「帝王」總統制 修憲聲浪再起

南韓總統尹錫悅去年十二月三日引發的戒嚴風暴，又在其國內引發修憲的聲浪，以建立「大韓民國第七共和」。

去年十二月辭去國民力量黨黨魁的韓東勳三月五日在其新書發表音樂會說，「這次不只要更換選手（即總統），還必須、一定要改變時代！務必關上八七年體制的大門！」該體制即一九八七年從民主化運動以及總統選制經修憲改為直選而形成的政治體制，現行憲法也被稱為「第六共和憲法」。

國民力量黨籍國會議員安哲秀二月才在公廣媒體「韓國放送公社」（ＫＢＳ）廣播節目指出，上次修憲至今已過卅八年，已有五位前總統入獄，「這不是人的問題，而是制度的問題」。安哲秀曾參選二○一七年總統大選，得票率百分之廿一點四二，僅次於共同民主黨和自由韓國黨（國民力量黨前身）籍候選人文在寅與洪準杓。

共同民主黨代表李在明在上屆（二○二二年）總統大選隔年，就提出「改為總統任期四年、連選得連任一次（四年重任制）」、「兩輪決選制」和「國務總理由國會推薦」等修憲主張。

去年五月當選國會議長後退出共同民主黨的禹元植，一個多月後也提出同樣主張，並強調「總統應具備獲得過半數選民支持的正當性」，因此改採兩輪決選制有其必要。

國民力量黨領導高層及政治明星的看法顯然就跟共同民主黨有些不同。國民力量黨國會黨鞭權性東上月才在國會演說時表示，該黨要推動的是「分權型修憲」。儘管他也形容在現行南韓憲法下，總統的權力像「帝王」，但修憲除了分散總統的權力，也應建立一個能限制國會濫權的結構。他並暗示去年四月選出、以共同民主黨為首的在野陣營擁有多數席次的國會也是「帝王國會」。

國民力量黨籍首爾市長吳世勳與安哲秀的修憲構想也傾向四年重任制，但希望一旦總統尹錫悅的彈劾案被憲法法院判決成立，提前於今年改選總統，總統候選人應承諾修憲以及這一任只做三年。大邱廣域市（直轄市）長洪準杓則認為可討論引進「美式正副總統制」和「（國會）兩院制」。