最新民調：逾半盼政黨輪替 李在明呼聲最高

據南韓最新民調，認為應政黨輪替的受訪者占五成一；應由國民力量黨繼續執政的占三成三。在朝野政治人物中，則以共同民主黨黨魁李在明的總統呼聲最高，有三成三的支持率；國民力量黨支持率最高的是雇傭勞動部長金文洙，僅百分之九。

據四家民調機構EMBRAIN PUBLIC、Kstat Research、KOREA RESEARCH及韓國Research，自三月卅一日至四月二日對一○○一名男女選民所做的全國指標調查（ＮＢＳ），若今年就舉行總統大選，回答將投給共同民主黨的受訪者占四成；回答將投給國民力量黨的占二成八。

對於總統熱門人選，除了李在明和金文洙，首爾市長吳世勳、大邱市長洪準杓與國民力量黨前黨魁韓東勳，支持率都只有百分之四，而金、吳、洪、韓均為國民力量黨籍。在政黨支持度上，國民力量黨三成三；共同民主黨三成七。

去年十一月十五日一審法院判處李在明有期徒刑一年、緩刑兩年。法院認為他在選戰期間向選民發布虛假資訊，有扭曲和損害民意之嫌，罪責「相當嚴重」。

依南韓法規，被宣告緩刑者自判決發生法律效力起的十年內被褫奪選舉權。這代表李在明除了喪失目前的國會議員資格，也無法參加今年甚至二○三○年總統大選。但三月廿六日二審宣判，推翻一審判決改判無罪。這是他目前受審的五起案件中，最快出爐的二審判決結果，由於本案屬選舉法案件，因此最後宣判期限為六月廿六日。若最高法院維持二審判決，有韓媒報導稱，他接下來再度角逐總統大位將毫無阻礙。