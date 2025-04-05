南韓在野黨魁李在明態度大轉彎 淡化親中形象

共同民主黨黨魁李在明在二○二二年總統大選落敗，預料將參加接下來的提前改選。儘管南韓及美國國內均有質疑他親中、親朝（北韓）甚至親俄的聲音，但有南韓媒體發現，自去年十二月戒嚴風暴以來，他在外交和安保議題上的發言，已出現一百八十度的轉變。

以李在明二○二一年七月甫宣布參選翌年大選後的一次演說為例，直呼駐韓美軍是占領軍，與南韓內部的親日勢力勾結，以維持從南韓建國以來，美日對南韓的支配體制。

另在尹錫悅二○二二年五月就任總統以及拜登政府大力推動的背景下，南韓和美日三方加強安保合作，李在明同年十月對美韓海軍和日本海上自衛隊在日本海的聯合演習說，「日軍進駐朝鮮半島，還有旭日旗（二戰結束前的日本軍旗）再次在半島升起的日子真的會到來」。對日本將福島核廢水排海，他也站在示威抗議的前線。

李在明的言論，最為台灣所知的就是以下這段。他去年三月國會選戰時批評尹政府的對中外交是「招惹中國」，「何必呢？只要（對北京）說謝謝，對台灣也說謝謝就好了」。他翌日並重申「我們（南韓）沒必要深入參與兩岸關係」。

不過李在明一月在黨內會議感謝美國及國際社會為了支持南韓民主所做的努力，並將進一步強化韓美同盟；對同月發生的洛杉磯山火，他在聲明中提到「同盟就是在患難中並肩而行」。

李在明去年十二月在國會通過尹錫悅彈劾案前一天，也發表聲明感謝美國和友邦，強調南韓是自由民主陣營的一分子，將扮演好與履行其角色及責任；同月正值戒嚴風暴最嚴重之際，他以最大在野黨黨魁身分與美日駐韓大使會面，在談到尹錫悅任內的韓美日合作體制時表明「三方合作關係也將繼續」、「韓美日合作、韓日合作都是韓國的重大課題」。

南韓國內有人因此譏諷說，聽到李在明這樣講「好不習慣」，還以為是尹錫悅說的呢。對此，共同民主黨相關人士一月曾直言，在提前改選總統的可能性變大下，現在不僅得考量國內政治，還得考量美國等友邦，而在外交及安保上讓南韓國內外的人感到安心，是李在明當前最大課題之一。

南韓朝鮮日報報導說，李在明在涉外言論上的巨大轉變被解讀為他正試圖「轉型」，原因是他研判即將提前改選總統而設法擺脫其長期的親中朝俄形象。尤其在川普第二任上台，美國全力圍堵與打壓中國大陸下，擺脫親中形象已成當務之急。