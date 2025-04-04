共同社分析：尹錫悅遭彈劾下台 日韓關係恐有變數
南韓憲法法院4日上午通過總統尹錫悅的彈劾案，尹錫悅即刻遭免職。日本共同社報導，日本政府相當關注將在60天內舉行的南韓總統大選，及日韓關係所受的影響。
共同社分析，日方和尹錫悅政府關係良好，原本爭取在今年兩國邦交正常化60周年之際增進日韓關係，但隨著尹錫悅下台，這個目標恐無望實現。
儘管被視為下屆總統最熱門人選的最大在野黨「共同民主黨」領袖李在明，可能意識到南韓民眾對日本好感度增加，針對日韓關係發表比較正面的言論，但該黨仍堅決否定尹錫悅推動的二戰徵用工賠償解決方案，恐使日韓關係再生變數。
南韓政府消息人士對此表示：「共同民主黨態度與尹錫悅政府不同，導火線容易再次被點燃，日韓關係恐再度惡化。」
不過，日本首相石破茂當天強調：「無論南韓接下來由誰執政，日韓合作對於地區和平與穩定都極其重要。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言