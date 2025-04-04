共同社分析：尹錫悅遭彈劾下台 日韓關係恐有變數

南韓憲法法院4日上午通過總統尹錫悅的彈劾案，尹錫悅即刻遭免職。日本共同社報導，日本政府相當關注將在60天內舉行的南韓總統大選，及日韓關係所受的影響。

共同社分析，日方和尹錫悅政府關係良好，原本爭取在今年兩國邦交正常化60周年之際增進日韓關係，但隨著尹錫悅下台，這個目標恐無望實現。

儘管被視為下屆總統最熱門人選的最大在野黨「共同民主黨」領袖李在明，可能意識到南韓民眾對日本好感度增加，針對日韓關係發表比較正面的言論，但該黨仍堅決否定尹錫悅推動的二戰徵用工賠償解決方案，恐使日韓關係再生變數。

南韓政府消息人士對此表示：「共同民主黨態度與尹錫悅政府不同，導火線容易再次被點燃，日韓關係恐再度惡化。」

不過，日本首相石破茂當天強調：「無論南韓接下來由誰執政，日韓合作對於地區和平與穩定都極其重要。」