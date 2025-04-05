尹錫悅彈劾成立確定下台 韓元應聲走揚

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
尹錫悅成為朴槿惠後，第二位遭彈劾下台的南韓元首。 （美聯社）
尹錫悅成為朴槿惠後，第二位遭彈劾下台的南韓元首。 （美聯社）

南韓總統尹錫悅去年12月3日宣布戒嚴遭國會彈劾，憲法法庭歷時111天後，今年4月4日宣判彈劾成立，確定免職下台，成為該國史上第二位遭彈劾下台的元首。鑒於政治風險將下降，韓元兌美元同日升值逾1%，表現優於其他亞幣。

南韓憲法裁判所（憲法法庭）4日就尹錫悅彈劾案作出宣判，八名大法官一致同意彈劾成立。依據該國法律，總統大選必須在60天內舉行，而選舉日期必須至少在50天前公告周知，這意味新的總統大選會在十天內宣布，且最慢須於6月3日前舉行。

尹錫悅目前還面臨與企圖實施戒嚴有關的刑事叛亂指控。他的刑事審判訂4月14日開庭。如果最後被定罪，理論上可能面臨無期徒刑甚至是死刑。儘管南韓1997年來未處決過任何人。

韓元同日開盤只升0.2%，但宣判結果出爐後，韓元匯率大幅走強，一度升1.6%，來到1美元兌1,430.2韓元。

荷蘭國際集團（ING）經濟學家姜敏珠（Min Joo Kang，音譯）說：「就短期而言，我們預計韓元將進一步走強，是關鍵風險因素消退所致。不過，一旦市場消化了（南韓的）政治事件後，韓元將受到美韓之間關稅談判所左右。」

至於接下來誰將取代尹錫悅，反對黨民主黨黨魁李在明被視為領跑者。他在2022年上次大選中以不到1個百分點的差距輸給尹錫悅。但他有訴訟纏身，包括涉嫌違反選舉法被判無罪後又被檢察官提起上訴，以及被控涉嫌向北韓轉移資金，若定罪可能被禁止擔任公職。他否認所有不當行為。

尹錫悅領導的保守派政黨「國民力量」中，想競逐大位的包括勞動部長金文洙、首爾市長吳世勳、大邱市長洪準杓，以及前黨魁韓東勳。

外電指出，第一位遭彈劾下台的南韓元首，是因涉閨密干政貪腐醜聞的朴槿惠，她於2016年12月遭國會彈劾，憲法法庭2017年3月判決彈劾成立。朴槿惠下台後因收賄等罪名遭判刑入獄，2021年底獲繼任總統文在寅赦免。值得一提的是當年尹錫悅是首爾檢察官，在朴槿惠下台和入

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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