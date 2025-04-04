路透：尹錫悅任期多波折 因戒嚴輸掉政治豪賭

韓國憲法法院今天判決國會提出的彈劾案成立，總統尹錫悅即刻免職。曾與他共事的人說，他因愈挫愈勇、孤注一擲而站上權力高峰，最終卻由於實施戒嚴，淪為政治魯莽的犧牲者。

路透社報導，尹錫悅身陷與妻子金建希有關的個人醜聞，加上與政敵激烈爭執、黨內分裂，憲法法院今天又一致認定他去年12月3日在沒有合理理由的情況下短暫宣布戒嚴，違反憲法義務，他的5年任期才做到第3年，就被免去總統職務。

64歲的尹錫悅還面臨刑事審判，他被控策劃叛亂，因為他動員軍隊企圖封閉在野黨主導的國會，指稱國會意圖毀掉國家。

尹錫悅否認有不當作為，他在庭上聲稱宣布戒嚴是為了保護韓國不受「反國家勢力」侵害。尹錫悅當時宣布戒嚴後，約6小時即因國會表決宣告解除。

前法官韓東秀（Han Dong-soo，音譯）曾在尹錫悅領導的檢察官辦公室主管內部查核，他說，尹錫悅利用自己的法律職涯作為競選公職的跳板，後來贏得2022年總統大選，他曾是「歷來最有權勢的檢察總長…他利用這個職務執行當上總統的計畫，為此他的行動都很大膽」。

韓東秀回憶，尹錫悅曾在2020年一場酣飲的晚宴上說：「我要是去了軍校，就會發動政變。」

尹錫悅對政治權貴們發起備受矚目的調查，被視為反腐敗運動，這讓他得以進入公眾視野，廣獲支持，並助他贏得總統大選。

2016年，他擔任首席調查官對時任總統朴槿惠展開貪腐調查，被問及是否懷有報復心態時，他回答說檢察官不是「流氓」，繼而成為全國知名人物。

然而，當上總統後，他很難像在法庭上那樣無往不利，與政敵無休無止的對抗令他愈來愈苦悶，最終促使他魯莽行事；一名檢察界的對手說，魯莽就是尹錫悅的特質。

尹錫悅宣布戒嚴時，在政治上早已傷痕累累。

他的任期從一開始就不順利，他把總統府從傳統青瓦台遷到新址，令人臆測此舉是否與青瓦台被詛咒的風水信仰有關；尹錫悅也否認他或金建希與巫師有任何關聯。

金建希捲入數起醜聞，被控不當收受迪奧（Christian Dior）手提包為禮物，還被控涉嫌操控股價。調查相關指控的檢方後來沒有起訴金建希。

過去一年，尹錫悅與在野「共同民主黨」衝突不斷，他的親商政策和因應高齡社會的倡議屢屢受阻，2025年年度預算也因他拒絕回答與金建希有關的問題而被憤怒的在野陣營刪減。

不過，尹錫悅在國際上表現得相對成功。

他推動扭轉了韓日之間數十年來的外交爭端，且加入韓日美三方安全合作機制，都被廣泛視為他的外交政策成就。

明知大學政治學教授申烈（Shin Yul，音譯）說，尹錫悅垮台和近乎終結的政治生涯可能要歸因於他聽信錯誤人士的說法，他或許「仍認為自己（宣布戒嚴是）做了正確的事」。