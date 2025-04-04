尹錫悅遭彈劾下台 南韓中選會開放候選人登記

繼4日憲法法院批准對總統尹錫悅的彈劾程序後，選出第21任總統的提前總統選舉已經啟動。由於6月3日被視為可能的選舉日期，朝野兩黨已開始準備選舉各自的總統候選人。

南韓憲法第68條規定，總統職位如果空缺，必須在60天內舉行選舉。考慮到各政黨的競選活動和競選時間的長度，第60天，即6月3日星期二，可能被定為總統選舉日。根據《公職選舉法》第35條關於「選舉日期必須於選舉日前50天以上公佈」的規定，擔任代理總統的國務總理韓悳洙必須在4月14日之前確定並公佈總統選舉日期。

若6月3日確定為總統選舉日期，則總統候選人登記將於5月10日和11日進行，海外公投將於5月20日和25日進行，提前投票將於5月29日和30日進行，正式競選期為22天，即從5月12日至6月2日。

中央選舉委員會將從今天開始接受總統選舉的初選候選人。中央選舉委員會的一名官員在接受《韓民族日報》電話採訪時表示：「一旦總統被彈劾，選舉的理由就會立即出現，因此我們將開始接受預備候選人的申請。」執政黨國民力量黨和主要反對黨民主黨預計將開始選舉準備，選出各自的總統候選人。由於距離選舉管理委員會的候選人登記日期僅剩約一個月的時間，預計各政黨的競選活動將在此期間縮短。

3月底公布的最新民調，最大在野黨共同民主黨黨主席李在明支持率高達49.5%，傲視群雄。雇傭勞動部長金文洙16.3，大邱市長洪準杓7.1％、執政的國民力量黨前黨魁韓東勲6.7％、首爾市長呉世勲4.8％。

京畿道知事金東兗1.8%、國民力量黨前議員劉承旼和前總理李洛淵都是1.6％、另一位前總理金富謙1.4％、慶尚南道前知事金慶洙0.8％墊底。

總理、各大城市市長和省市長為了參加總統選舉，必須在總統選舉前30天，也就是5月4日前辭職。國民力量的一位高級官員表示，「與民主黨不同，我們不知道誰會成為我們的候選人，因此我們認為舉行四到五週的初選是一個好主意，以最大限度地提高人們對選舉的興趣。」有人推測，根據早期民意調查中的表現，吳世勳市長、洪準杓市長等現任地方政府首長候選人，可能會提前退出總統競選，繼續留任。