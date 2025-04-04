繼朴槿惠後第二人 韓國總統尹錫悅確定罷免

韓國憲法法院在週五（4月4日）上午11點22分宣讀了罷免尹錫悅的判決結果，憲法法院代理院長文炯培表示，參加彈劾案表決的8名法官意全數同意罷免，且該判決在宣讀後「即刻生效」。

尹錫悅本人並未出席週五的裁決。文炯培在宣讀結果時稱，尹錫悅透過「動員軍警破壞國會等憲法機構，侵犯國民的基本人權，違背了維護憲法的義務」，指尹錫悅在國家未處於緊急狀態的情況下宣布戒嚴，違反憲法要求。

文炯培表示，「（尹錫悅）嚴重背叛了作為民主共和國主權成員的人民的信任」，稱他採取的行動超越了憲法賦予他的權力，違反了作為總統的職責，對民主造成嚴重挑戰，對社會、經濟、外交政策等各個領域也造成混亂。

2024年12月3日晚上，尹錫悅在緊急談話中，以「剿滅親朝勢力，維護自由憲政秩序」為由，宣布實施戒嚴，引發國會和民眾的激烈反彈。首爾民眾走上街頭示威，國會緊急投票推翻總統戒嚴令。最終，尹錫悅迫於壓力在頒布戒嚴令數小時後宣佈解嚴。

週五的判決結果指出，尹錫悅在戒嚴當晚試圖將國會議員驅逐出議事堂，企圖妨礙解除戒嚴議決，並透過軍方反間諜單位逮補多名政治人物、律師等舉動，也被法官認可為彈劾理由。

此外，法院也駁回了尹錫悅主張「緊急戒嚴屬於警告性質」的說法，認為該主張悖離《戒嚴法》所界定的戒嚴目的。

對於尹錫悅被罷免，韓國最大在野黨「民主黨」表示，尹錫悅及其所屬政黨「應虛心接受憲法法院的裁決，認真反省、向國民真誠道歉，並立即停止引發對立與分裂的行為，不應再成為國家重建和前行的阻礙。」

執政黨「國民力量」也在判決結果公布後發聲，表態接受判決結果，「我們相信尊重憲院的這一決定是守護民主和法治的方法」，並呼籲民眾避免暴力或極端行為。

示威民眾喜極而泣

尹錫悅確定遭罷免的結果公布後，許多關注法院轉播的民眾拍手或握拳高呼「贏了」、「好了」、「尹錫烈被免職了」，其中一部分喜極而泣。

一名42歲的金姓男子受訪時像韓聯社表示：「真的等了很久......希望下個當總統的人能儘快讓國家正常化。」另一名反對罷免的68歲的林姓男子則認為，8名法官意見一致「難道不是共產黨嗎？」

超過萬名聚集在街頭的尹錫悅支持者悲傷哭泣、憤怒叫囂，另外也有一名男子因不滿判決結果，砸破警車車窗被逮補。

接下來將如何發展？

根據法律規定，韓國必須在60天舉行大選，選出新總統。國務總理韓悳洙將繼續擔任代理總統至新總統就職。

以2017年朴槿惠被罷免為例，當時憲法法院在3月9日裁定罷免時任總統朴槿惠，並於5月9日舉辦總統大選。

民調顯示，曾在2022年總統選舉中以微弱差距輸給尹錫悅的在野黨領袖李在明在提前選舉中保持領先地位，目前仍未出現其他有力挑戰者。

然而，李在明實際上也受到多項法律問題及醜聞纏身，此前因涉嫌違反公職選舉法被判有罪，但今年1月在二審中改判無罪，暫時保住競選總統資格。但韓國檢方已表示對此提出上訴。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報導。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】