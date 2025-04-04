被彈劾下台...尹錫悅無法享有卸任總統的禮遇 損失有多大？

4日遭憲法法院彈劾、被免職的南韓總統尹錫悅，除保鑣和警衛以外，將被剝奪幾乎所有給予前總統的禮遇。現任總統享有的刑事起訴豁免權也將被取消。

韓民族日報報導，尹錫悅如果正常完成5年任期或辭職，身為前總統，他將獲得退休金、辦公室、營運費用、本人及家人的醫療、3名秘書和1名司機等保障。退休金為任職期間年薪的95%，尹錫悅今年的年薪約新台幣600萬元，正常情況下他每年可領取約新台幣595萬元的退休金。

但《前總統禮遇法》規定，如果前總統在任期間受到彈劾、被判處有期徒刑以上刑罰、為逃避刑事處罰逃往外國或喪失韓國國籍，則大部分禮遇將被取消。

考慮到前總統的象徵意義，將保證安全和警衛職責。不過，若他正常離任，將獲得最多15年（10年+延長5年）的保護，但如果他在任期結束前離任，則將減少為10年（5年+延長5年）。前總統和他的妻子通常有大約25名保鑣。

尹錫悅夫婦將離開官邸並搬到首爾瑞草區的家。不過，由於沒有規定總統何時離開官邸，因此他可能會在那裡待幾天。 2017年3月10日遭彈劾的前總統朴槿惠在彈劾案發生兩天後，以家中設施維修及安全問題為由辭去總統職務。韓國保全局在尹錫悅就任後約半年時間裡，曾負責保衛位於瑞草區的總統住宅，因此提前做好安保準備應該沒有問題。