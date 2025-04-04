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尹錫悅被免職下台 南韓代理總統誓言：確保國家安全和外交穩定

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
南韓代理總統韓悳洙4日誓言，確保維護國家安全和外交穩定。美聯社資料照
南韓代理總統韓悳洙4日誓言，確保維護國家安全和外交穩定。美聯社資料照

南韓憲法法院4日上午宣判，8名法官全員一致通過罷免總統尹錫悅。對此，南韓代理總統韓悳洙誓言，確保維護國家安全和外交穩定。

韓聯社報導，韓悳洙發表全國電視談話表示，身為代理總統，將確保在國家安全和外交領域上不會發生真空，國家將保持堅定不移的安全態勢。

他還強調，將竭盡全力確保貿易爭端等課題的解決不受阻撓，並堅決維護社會秩序，讓公民感到安全。

韓悳洙稱，將嚴守憲法和法律，確保下屆政府能順利成立，並盡全力監督選舉的順利和公正。除呼籲各公職人員恪盡職守、勤勉盡責，齊心克服這場危機，也向政壇和國會喊話，放下成見、共同匯集智慧與力量，共創國家未來。

此外，韓悳洙也向行政安全部下達緊急指令，要求加強主要憲政機關、政府部門、首爾市中心人群密集處的安全防範，確保示威遊行不會有人員傷亡。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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