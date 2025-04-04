尹錫悅遭彈劾下台！支持者聚集官邸外情緒激動 高喊「這還算國家嗎」
南韓憲法法院4日上午11點時（台灣時間10時）針對總統尹錫悅彈劾案進行宣判，8名法官一致通過彈劾，尹錫悅遭即刻解職。對此，多達1萬名聚集在總統官邸外的粉絲感到不可置信，甚至放聲大哭，替尹錫悅感到不公。
韓聯社報導，4日上午有1萬名以上的支持民眾，聚集在首爾市龍山區漢南洞總統官邸外，聆聽憲法法院宣判決果。當憲院代理院長文炯培宣判確定罷免總統尹錫悅時，所有粉絲感到不可置信，許多更是氣憤難耐。
許多粉絲們怒喊，「不要說謊」、「這還能算是國家嗎」，更有民眾把寫著「彈劾無效」的手牌丟棄在地，甚至坐地放聲大哭，紛紛替尹錫悅抱不平。
而位在首爾市龍山區的戰爭紀念館前，也同樣有500名粉絲觀看判決結果，他們情緒相當激動，怒喊「這個國家要滅亡了！」
至於支持彈劾尹錫悅的民眾，則相當歡迎南韓憲院結果，5.18民主廣場有多達2500人在宣判結果出爐後，高舉標語並歡聲鼓掌，有些人互相擁抱，也有人紛紛唱起民主運動歌曲《光州起義歌》等，表達民主戰勝獨裁的象徵。
有民眾表示，鬆一口氣，直到前一晚都還擔心是否會被駁回，還好結果一致通過。
還有人說，感覺心情舒暢，稱南韓不僅政治混亂，本就停滯不前的經濟也進一步惡化，大家都過得很辛苦，稱重新開始並不容易，但希望今天是大家都能安心的一天。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言