尹錫悅遭彈劾下台！支持者聚集官邸外情緒激動 高喊「這還算國家嗎」

南韓憲法法院4日上午11點時（台灣時間10時）針對總統尹錫悅彈劾案進行宣判，8名法官一致通過彈劾，尹錫悅遭即刻解職。對此，多達1萬名聚集在總統官邸外的粉絲感到不可置信，甚至放聲大哭，替尹錫悅感到不公。

韓聯社報導，4日上午有1萬名以上的支持民眾，聚集在首爾市龍山區漢南洞總統官邸外，聆聽憲法法院宣判決果。當憲院代理院長文炯培宣判確定罷免總統尹錫悅時，所有粉絲感到不可置信，許多更是氣憤難耐。

許多粉絲們怒喊，「不要說謊」、「這還能算是國家嗎」，更有民眾把寫著「彈劾無效」的手牌丟棄在地，甚至坐地放聲大哭，紛紛替尹錫悅抱不平。

而位在首爾市龍山區的戰爭紀念館前，也同樣有500名粉絲觀看判決結果，他們情緒相當激動，怒喊「這個國家要滅亡了！」

至於支持彈劾尹錫悅的民眾，則相當歡迎南韓憲院結果，5.18民主廣場有多達2500人在宣判結果出爐後，高舉標語並歡聲鼓掌，有些人互相擁抱，也有人紛紛唱起民主運動歌曲《光州起義歌》等，表達民主戰勝獨裁的象徵。

有民眾表示，鬆一口氣，直到前一晚都還擔心是否會被駁回，還好結果一致通過。