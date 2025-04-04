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尹錫悅彈劾案成立 執政黨國民力量：維護民主、尊重判決

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
南韓憲法法院4日裁定總統尹錫悅彈劾案成立後，執政黨國民力量臨時黨主席權寧世發表聲明，表示虛心接受判決，是「維護民主與法治的正確方式」。歐新社
南韓憲法法院4日裁定總統尹錫悅彈劾案成立後，執政黨國民力量臨時黨主席權寧世發表聲明，表示虛心接受判決，是「維護民主與法治的正確方式」。歐新社

南韓憲法法院4日裁定總統尹錫悅彈劾案成立後，執政黨國民力量發表聲明，表示虛心接受判決。韓聯社報導，國民力量臨時黨主席權寧世表示：「雖然令人遺憾，但國民力量黨鄭重接受並謙卑尊重憲法法院的決定。」

權寧世強調，國民力量對未能履行作為執政黨的職責負「全責」，並表示尊重法院裁決是「維護民主與法治的正確方式」。此外，他也對國民力量未能阻止在野的「共同民主黨」把持國會表達遺憾。

韓聯社報導，憲法法院裁決出爐之際，南韓主要通訊軟體Kakao Talk流量暴增，導致服務一度當機，用戶遇到傳訊與接收延遲的情況。

 據悉，Kakao為應對裁決可能引發的流量高峰，事前已將承載能力提高至平時的3至10倍。Kakao發言人表示：「由於流量突然激增，部分用戶出現訊息傳遞延遲的情況，但透過緊急應對措施，問題已排除。」

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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