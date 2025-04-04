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尹錫悅成韓國史上第2位彈劾下台總統 6月3日前改選

中央社／ 首爾4日綜合外電報導

韓國總統尹錫悅去年12月3日宣布戒嚴遭國會彈劾，憲法法院歷時111天後今天判決彈劾成立，尹錫悅即刻免職成為韓國史上第二位遭彈劾下台元首。韓國最慢須於6月3日前改選總統。

綜合韓國「中央日報」等報導，憲法法院當地時間上午11時（台北時間4日上午10時）開始宣讀判決，經過約20分鐘闡述後於11時22分宣判，8名大法官一致通過彈劾成立。

判決一出，尹錫悅依法即刻被解除總統職務，成為韓國史上第二位被彈劾下台總統。

第一位是因涉閨密干政貪腐醜聞的朴槿惠，她於2016年12月遭國會彈劾，憲法法院2017年3月判決彈劾成立。朴槿惠下台後因收賄等罪名遭判刑入獄，2021年底獲繼任總統文在寅赦免。值得一提的是當年尹錫悅是首爾檢察官，在朴槿惠下台和入獄過程扮演重要角色。

尹錫悅去年12月3日晚間無預警宣布緊急戒嚴，雖僅維持約6小時即被國會推翻，仍使韓國陷入數十年來最嚴重政治危機。尹錫悅後於12月14日遭國會通過彈劾送交憲法法院180天內裁定。韓國憲法法院這次在國會通過彈劾111天後宣判。

依規定韓國需在總統遭彈劾成立後60日內選出總統，照此時程最遲應於6月3日之前舉行選舉。

尹錫悅被控非法宣布戒嚴、企圖非法中止所有政治活動、派特種部隊阻撓國會推翻戒嚴令、部署軍隊至中央選舉管理委員會，還下令逮捕朝野高階政治人物。

憲法法院指出，尹錫悅的戒嚴不符合構成國家危機的法律要件。

根據韓國「中央日報」的文字即時報導，憲法法院代理院長文炯培於11時宣判一開始先花約7分鐘時間說明彈劾案原由，認為國會對尹錫悅的彈劾於法有據。

接著文炯培逐一駁回尹錫悅陣營提出的戒嚴理由、列舉去年12月3日當晚所發生之事，然後批評尹錫悅違反三軍統帥職責與軍隊應嚴守政治中立、違反民主國家基本原則與破壞憲政秩序。

文炯培說，尹錫悅不思將國會視為合作治理夥伴透過對話、妥協尋求歧見解方，反而對國會欲除之而後快，作法難容於民主原則，也違反總統應團結社會的責任。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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