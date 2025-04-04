南韓第二位被彈劾下台總統 回顧尹錫悅戲劇性的大起與大落

尹錫悅1960年出生於首爾的富裕家庭，父親是南韓知名經濟學家、延世大學名譽教授尹起重。尹錫悅在校成績優異，考進首爾國立大學法律系，但由於過度沉迷於社交活動以致多次未能通過律師資格考試，直到第9次嘗試才通過。

2016年，尹錫悅作為調查時任總統朴槿惠貪瀆案的首席調查官，被問及是否出於報復心態時，他回答說，檢察官不是黑幫，從此一舉成名。

後來，朴槿惠下令尹錫悅停職，這一舉動被廣泛認為是對挑戰她權威的懲罰。

尹錫悅在朴槿惠入獄一事中所扮演的角色，以及他以首爾中央地方檢察廳廳長身分重返權力舞台的戲劇性舉動，標誌他令人眼花繚亂的權力崛起之路的開端。

兩年後，他成為檢察總長，帶頭對下一任總統文在寅的親密盟友進行貪腐調查。這使他成為對文在寅的自由主義政策感到失望的保守派的寵兒，並為尹錫悅成為2022總統候選人奠定基礎。

上任後他推動將總統辦公室從青瓦臺遷往首爾市龍山區的國防部大樓，引發人們質疑是否因為風水迷信而有此決定，懷疑青瓦臺被詛咒，總統任期開局就遇亂流。尹錫悅否認他或妻子金建希找「高人」（巫師）作法消災解厄。金建希不斷捲入學歷造假、炒股、介入黨內初選等爭議，重創尹錫悅形象。

2022年萬聖節梨泰院人群擁擠事件造成159人死亡後，尹錫悅拒絕開除主管的部會首長，被指責是保護他的「唯唯諾諾者」。主角是行政安全部長李祥敏，他也是尹錫悅冲岩高中小四屆的學弟。

首爾沖岩高中的另一位校友是金龍顯，他是尹錫悅高一屆的學長，推動總統辦公室搬遷的先鋒，後來成為總統安全服務負責人，並於去年9月被任命為國防部長。坊間盛傳，尹錫悅去年頒布戒嚴令，就是金龍顯的主意，李祥敏附和。

尹錫悅只因為在野黨掌握國會多數，施政遭嚴厲監督，甚至刻意杯葛，他就恣意抹紅在野黨，批對方是北韓的「在地協力者」，宣布戒嚴時還有一分黑名單，要將反對勢力一網打盡，全部關起來，不配合者格殺勿論，充分反映他性格中剛愎自用的一面。加上他用人唯親，又護短，落到今天這種下場，並不意外。所有自視甚高、不容異見的領導人，都應該引以為戒。