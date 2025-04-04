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南韓憲院8比0一致通過尹錫悅彈劾案 在野黨喊：人民的勝利

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
南韓民眾4日聚集在憲法法院附近歡慶總統尹錫悅確定遭彈劾。路透
南韓民眾4日聚集在憲法法院附近歡慶總統尹錫悅確定遭彈劾。路透

南韓憲法法院4日上午11點時（台灣時間10時）針對總統尹錫悅彈劾案開庭審理，8名法官一致通過彈劾，尹錫悅從上午11時22分（台灣時間上午10時22分）起喪失總統職位、即刻下台。

韓聯社等報導，南韓憲法法院代理院長文炯培宣讀裁決書指，尹錫悅彈劾案立即生效，要求政府60天內實施總統大選。外界研判有可能在6月3日進行大選。

文炯培指出，尹錫悅去年12月3日緊急宣布戒嚴，並不符合《戒嚴法》規定頒布戒嚴之要件。指尹錫悅要求派兵前往封鎖國會，侵犯國民基本人權，已明顯違反憲法，且不能接受尹錫悅聲稱戒嚴只是警告的說法。

文炯培表示，尹錫悅違反法律行為對憲法秩序構成負面影響和嚴重後果，罷免尹錫悅對維護憲法的好處，遠大於罷免總統對國家的損失。

對此，執政黨國民力量表示虛心接受法院裁決，主要在野黨共同民主黨則表示歡迎，稱這是「人民的勝利」。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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