快訊

尹錫悅遭彈劾下台！支持者聚集官邸外情緒激動 高喊「這還算國家嗎」

恭喜！洪小鈴、張天霖愛的結晶降臨 兒童節比臉頰愛心超Q

六福村囂張男飆車甩尾 自稱「國軍小哥哥」 起底曾參加拳霸

聽新聞
0:00 / 0:00

決定尹錫悅命運的憲法法院8名法官全數到齊 宣判前最後審議

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
抗議者在憲法法院露宿，主張尹錫悅應遭彈劾下台。美聯社
抗議者在憲法法院露宿，主張尹錫悅應遭彈劾下台。美聯社

南韓總統尹錫悅彈劾案將於4日上午11點（台灣時間10點）開庭審理，憲法法院全體法官均到庭。據稱，法官們將在今天宣判前進行最後的審議，做出最終決定。

法官們在一兩輛保全車輛的護送下抵達憲法法院。第一個出庭的法官是彈劾案的主審法官鄭亨植。鄭法官於上午 6:54 左右進入大樓，身穿黑色西裝，手提公事包。

其餘法官也在七點半至八點半之間陸續抵達。 7點34分左右，金福馨法官向記者們低頭進入審判廳，之後依次是鄭桂先法官（7點43分）、李美善法官（7點56分）、金炯枓法官（7點59分）、鄭貞美法官（8點15分）、趙漢暢法官（8點177分）。憲法法院代理院長文炯培於8點22分左右到達，是最後一位到達的人。法官們全部穿著深色西裝，一言不發地進入了主樓。

如果憲法法院當天裁定支持彈劾，尹錫悅將在判決後立即失去總統職位。相反，如果三位或三位以上的法官駁回或駁回此案，尹錫悅將立即返回工作崗位。

去年12月14日，南韓共同民主黨主導的國會通過了12月3日宣布戒嚴的總統尹錫悅的彈劾法案。憲法法院在彈劾審判過程中總結的針對尹總統的五項彈劾事由是：違反戒嚴令宣布條件、宣布違憲且非法、企圖動用軍隊和警察封鎖國會、下令逮捕政治人物、以及企圖奪取中央選舉委員會控制權。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

延伸閱讀

尹錫悅彈劾案明天宣判 若被罷免或6月3日舉行大選

尹錫悅彈劾案明宣判！辯護律師團：他不會出席

尹錫悅彈劾案4月4日宣判 審理冗長引外界猜測

尹錫悅彈劾案4日11時宣判 將開放電視台直播

相關新聞

尹錫悅被免職下台 南韓代理總統誓言：確保國家安全和外交穩定

南韓憲法法院4日上午宣判，8名法官全員一致通過罷免總統尹錫悅。對此，南韓代理總統韓悳洙誓言，確保維護國家安全和外交穩定。

尹錫悅遭彈劾下台！支持者聚集官邸外情緒激動 高喊「這還算國家嗎」

南韓憲法法院4日上午11點時（台灣時間10時）針對總統尹錫悅彈劾案進行宣判，8名法官一致通過彈劾，尹錫悅遭即刻解職。對此...

尹錫悅彈劾案成立 執政黨國民力量：維護民主、尊重判決

南韓憲法法院4日裁定總統尹錫悅彈劾案成立後，執政黨國民力量發表聲明，表示虛心接受判決。韓聯社報導，國民力量臨時黨主席權寧...

南韓第二位被彈劾下台總統 回顧尹錫悅戲劇性的大起與大落

尹錫悅1960年出生於首爾的富裕家庭，父親是南韓知名經濟學家、延世大學名譽教授尹起重。尹錫悅在校成績優異，考進首爾國立大...

南韓憲院8比0一致通過尹錫悅彈劾案 在野黨喊：人民的勝利

南韓憲法法院4日上午11點時（台灣時間10時）針對總統尹錫悅彈劾案開庭審理，8名法官一致通過彈劾，尹錫悅從上午11時22...

法官不分派系一致同意罷免！認定尹錫悅戒嚴根本沒理由

南韓憲法法院8名法官一致通過，宣判「確定罷免」 尹錫悅。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。